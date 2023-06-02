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Ekonomi

Hükümetin önceliği asgari ücret olacak: Temmuz zammı için geri sayım başladı

Asgari ücrete temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacak.

09:28 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Asgari ücret takviminin bu ayın ortasında işlemesi bekleniyor.

Asgari ücret takviminin bu ayın ortasında işlemesi bekleniyor.

Yeni kabine hafta sonu açıklanacak. Asgari ücrete ara zam hükümetin önceliği olacak.

Düzenleme için asgari ücret tespit komisyonu da çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayacak. Takvimin bu ayın ortasında işlemesi bekleniyor.

Komisyon ara zam için ay ortasında çalışmalarına başlayacak

AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun taraflarını davet edecek. Hem işçi tarafı hem işveren tarafı hükümet tarafı her birinden beşer temsilci olmak üzere 15 temsilci var. Komisyon toplandıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Bu ayın ortalarından itibaren asgari ücret tespit komisyonunun muhtemeldir ki çalışmalara başlayacak."

Asgari ücret nasıl belirlenecek?

Zengin, komisyonun asgari ücreti belirlerken nelere dikkat edeceğini şöyle anlattı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durumu geçinme endekslerini genel ücretler seviyesine ve gerçekleşen tüketici fiyat endeksini dikkate alarak kararını verecektir."

Bakanlığın saha araştırması devam ediyor

TRT Haber'de yer alan habere göre, diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da tespit çalışmaları için saha araştırmasını sürdürüyor.

Tüm kriterler değerlendirilerek yeni asgari ücret belirlenecek.



#Asgari ücret
#Kabine
#Recep Tayyip Erdoğan
32 dakika önce
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