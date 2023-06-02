Asgari ücret takviminin bu ayın ortasında işlemesi bekleniyor.
Yeni kabine hafta sonu açıklanacak. Asgari ücrete ara zam hükümetin önceliği olacak.
Düzenleme için asgari ücret tespit komisyonu da çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayacak. Takvimin bu ayın ortasında işlemesi bekleniyor.
Komisyon ara zam için ay ortasında çalışmalarına başlayacak
AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücret nasıl belirlenecek?
Zengin, komisyonun asgari ücreti belirlerken nelere dikkat edeceğini şöyle anlattı:
Bakanlığın saha araştırması devam ediyor
TRT Haber'de yer alan habere göre, diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da tespit çalışmaları için saha araştırmasını sürdürüyor.
Tüm kriterler değerlendirilerek yeni asgari ücret belirlenecek.