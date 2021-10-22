Asgari ücreti iyileştirme hazırlığı

AK Parti’nin asgari ücret görüşmeleri öncesi milyonlarca asgari ücretliyi sevindirecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi. Taslak aşamasında olan çalışmada formüller masaya yatırılıyor. Halen brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da vergi kalemlerinin azaltılmasına yönelik iki formül masada.

SAĞLIKLI GELİR VURGUSU

Bu haftaki grup toplantısında vergi adaletsizliğine değinen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ardından bütçe görüşmelerinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının arttırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar 2022 yılı bütçesinde de sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

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751 LİRALIK KESİNTİ

Açıklamaların ardından kulisler de hareketlendi. Edinilen bilgilere göre AK Parti’nin 2022 asgari ücretinin tespitine ilişkin başlayacak görüşmeler öncesi bir düzenleme üzerinde durduğu belirtiliyor. Şu an taslak aşamasında olan çalışmada brüt asgari ücrette yapılan 751 liralık kesintiye formül aranıyor. Taslağa son şeklinin verilerek kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

4 AYRI VERGİ ALINIYOR

Şu anda brütü 3 bin 577,50 Türk Lirası olan asgari ücretle çalışan bir işçinin eline asgari geçim indirimi dahil net 2 bin 825,90 lira geçiyor. Asgari ücretliden yüzde 14 SSK prim işçi hissesi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi hissesi, yüzde 15 Gelir Vergisi, yüzde 7,59 da Damga Vergisi olmak üzere 4 kalemde vergi kesiliyor.

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