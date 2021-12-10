Asgari ücretin 70 yıllık serüveni en'lerle dolu

Milyonlarca çalışanın 2022 yılı için merakla beklediği yeni asgari ücrette sona yaklaşılırken 70 yıldır yürürlükte olan uygulama çeşitli ‘en’leri içeriyor. Her dönem milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret uygulamasının bazı öne çıkan detayları özetle şöyle.

BÖLGESEL ÜCRETLE BAŞLADI

Türkiye, asgari ücret kavramıyla ilk etapta takvimler 1951’i gösterdiğinde Demokrat Parti iktidarı döneminde ‘bölgesel düzeyde’ tanıştı. 1974 yılına kadar mahalli komisyonlar vasıtasıyla belirlenen asgari ücretler uygulandı.

KOMİSYON TEŞEKKÜL ETTİ

Lokal uygulamalar 1974’te ise işçi, işveren ve devleti aynı masada buluşturan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna dönüştü. Pazarlıkları işçiler adına Türk-İş, işveren adına ise TİSK yürüttü.

GERİLİM DE VAR, OY BİRLİĞİ DE

Asgari ücret tespitinde geçmişte taraflar toplantıyı terk edecek kadar gerilse de komisyondan oy birliği ile de yeni ücretler tespit edildi. 2008, 2012 ve 2019 işçi, işveren ve hükümet yetkililerin oy birliği ile yeni asgari ücrette el sıkışması bunun son örnekleri.

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Türkiye’nin yıllarca yaşadığı enflasyonist süreç asgari ücret tutarlarını da yansıdı. 1971’de Türkiye’yi kapsayan ilk asgari ücret bin 200 TL olarak belirlenirken, enflasyonun etkisiyle paradan 6 sıfır atılmadan önce Temmuz 2004 yılında 444 milyon 150 bin TL’ye çıktı. Paradan sıfır atılmasıyla birlikte Ocak 2005’te yeni ücret 488, 70 kuruş olarak kararlaştırıldı.

EN ÇOK KATILAN BAKAN

Komisyonda hükümeti Çalışma ve Sosyal Bakanları temsil ederken, bakan olarak en çok Faruk Çelik katıldı. Çelik, 6 kez komisyona başkanlık etti. Çelik’i eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından 5 defa imzalayarak Murat Başesgioğlu takip etti.

DÖNEMİ DEĞİŞTİ

Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı periyotlarında da zaman zaman değişikliğe gidildi. Komisyon bazı yıllar 6 aylık, genelde ise yıllık ücreti belirlemek üzere toplandı.

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AK PARTİ DÖNEMİ REKORU

AK Parti’nin 19 yıllık iktidarında ise en yüksek artış Ocak 2004 toplantısında yaşandı. Bu yıl asgari ücret yüzde 34,11 düzeyinde arttı.

Asgari ücrette nen yüksek artış Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakanlığını nyaptığı Refah-Yol iktidarı döneminde gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞI REFAH-YOL VERDİ: %107

1974’den günümüze asgari ücret artışlarında enflasyona paralel olarak yüzde 106,98 gibi artışlar görüldü. Bu çerçevede en yüksek artış Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakanlığını yaptığı Refah-Yol iktidarı döneminde yani 1997’de gerçekleşti.

EKONOMİ Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı