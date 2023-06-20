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Ekonomi

Asgari ücretle birlikte değişen yedi ücret: Yeni işsizlik maaşı belli oldu

7 milyon çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret ara zammında rakam belli oldu. Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira seviyesine çıkarıldı. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından birçok ödeme ve ücrette de değişiklik yapılacak. Asgari ücret oranı kadar artacak olan kalemlerden bazıları Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı... İşte asgari ücret zammı sonrası ortaya çıkan yeni rakamlar..

11:57 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Asgari ücret ara zammına ilişkin üçüncü toplantıdan milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam oranı ortaya çıktı.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı.


Asgari ücrete yapılacak ara zamla birlikte birçok ödeme ve ücrette de değişiklik yapılacak.

Asgari ücret oranı kadar artacak olan kalemlerden bazıları Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primleri...


İşsizlik maaşı tutarı ne kadar olacak?

Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 365 lira, en yükseği ise 10 bin 731 lira şeklinde uygulanacak.


Kıdem tazminatı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde iken 13.510 liraya yükselmiş oldu.


65 yaş aylığı

65 yaş aylığı 2 bin 604 TL iken 3515 liraya yükselmiş oldu.


Engelli aylığı

Engelli aylığı 40-69 oranında engelliler için 1738 TL seviyesinde iken 2346 liraya yükselmiş oldu.


GSS primi ne kadar olacak?

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 405 liraya yükselmiş oldu.


Rapor ücretleri

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor. Asgari ücrete gelecek olan zamla bu rakamlar da güncellenecek. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi nedeniyle ayakta tedavide günlük 300 lira, yatarak tedavide ise 224,76 lira ödeme yapılacak.


Stajyer maaşları

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Mevcut durumda 2552 lira staj ücreti ödeniyor. Asgari ücretin yüzde 34,04 Zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3420 lira oldu.



#İşsizlik maaşı
#Asgari ücret
#2023 asgari ücret
#Engelli aylığı
#65 yaş aylığı
#Kıdem tazminatı
19 dakika önce
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