Asgari ücretle ilgili sürpriz görüşme

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelecek. Habertürk'te yer alan habere göre görüşmede önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2018 yılı asgari ücret kararının gündemde olması bekleniyor.

Asgari ücrette Türk-İş'in teklifi bin 893 lira olması yönünde iken, DİSK'in teklifi de 2 bin 300 lira. Hükümetin masasında da hangi ücret olacağı merak ediliyor.

Başbakan Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücretin en az enflasyon kadar olacağını söylemişti ve hesaplamalara göre bu da bin 600 TL'ye tekabül ediyor.

Sürpriz görüşme basına kapalı bir toplantı olacak.

EKONOMİ İşte en yüksek asgari ücret

EKONOMİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı