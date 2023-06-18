Asgari ücrette ikinci görüşme yarın

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili süreç devam ederken, işçi kesimi 11 bin TL’nin üzerinde bir rakam istiyor. İşveren kesiminde ise brüt rakam üzerinden yeni düzenleme yapılması görüşü hâkim. 19 Haziran Pazartesi günü yapılacak ikinci toplantıda komisyonda teklifler üzerinde pazarlık yapılacak.