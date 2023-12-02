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Ekonomi

Asgari ücrette ilk toplantı 11 Aralık'ta

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili ilk toplantı 11 Aralık’ta yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Çalışanlarımızı, işçilerimizi tüm kesimlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Her iki tarafın da maksimum fayda elde edeceği şekilde uzlaşacağımıza inanıyorum" dedi. 2024’teki asgari ücretin 31 Aralık sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

04:00 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 04:02 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hedeflerinin yeni yılda asgari ücreti sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla belirlemek olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, şunları kaydetti: "Çalışanlarımızı ve çalışma barışını korumak her daim en önemli görevimiz oldu. Önümüzdeki dönemde, enflasyonun da kontrol altına alınmasıyla, üretim yoluyla büyümenin sürdürüleceğine; ülkemizi, yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşıyacağımıza olan inancımızı korumaktayız."

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret belirleme görüşmelerinde takvim başladı. Yeni asgari ücret rakamının tespiti için TÜRK-İş, TİSK ve hükümet ön çalışmalarını tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te yapacağını açıkladı. Işıkhan, yaptığı açıklamada asgari ücretin ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip olduğunu söyledi.


POZİTİF YANSIYACAK

Asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini anımsatan Işıkhan, şöyle konuştu: "Asgari ücretin tespiti sırasında, komisyondaki işçi, işveren ve devlet temsilcilerinin görüşlerinin alınması ve sosyal diyalog anlayışı içinde adil bir sürecin işletilmesi önemlidir. Asgari ücretin, sosyal refaha olumlu katkıda bulunma potansiyelinin yanı sıra, asgari ücret düzeyinin belirlenmesine yönelik çalışmalarımızda; çalışanları korumak ve sürdürülebilir bir ekonomiyi desteklemek arasında doğru dengeyi kurmak için potansiyel seçenekleri de dikkatle değerlendiriyoruz

Belirlenecek asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışan işçilerimizle sınırlı değildir. Yapılacak artış, diğer gelir gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapmaktadır."


BÜYÜMEDE ETKİLİ

Asgari ücretteki artışın bir çok ekonomik göstergeyi etkilediğini sözlerine ekleyen Işıkhan, "Belirleyeceğimiz bu ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel düzeyi ve büyümenin üzerinde oluşturduğu etkiler ile ekonomi politikaları açısından da önemlidir" dedi.


ASGARİ ÜCRET 61 KAT ARTTI

Işıkhan, hükümetleri döneminde her zaman asgari ücreti işçileri memnun edecek, istihdamı koruyacak ve üretimin sürekliliğini sağlayacak düzeyde belirlemeye gayret ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "2002 yılında net asgari ücret tutarı 184,25 liraydı. 2023 yılı temmuz ayındaki artışla birlikte bugün 11 bin 402 lira. Bu da net asgari ücretin, 2002 yılına göre 2023 yılında nominal olarak 61 kat arttığını gösteriyor."


#Ekonomi
#asgari ücret
#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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