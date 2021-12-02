Asgari ücrette ilk toplantı yapıldı

6 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı dün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceklerini söyledi. Bakan Bilgin’in açıkladığı ankete göre işverenler 3 bin 500-3 bin 750 lira, çalışanlar ise 3 bin 750-5 bin lira arası maaş istiyor.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı dün yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle geçinen yaklaşık 6 milyon çalışanın olduğunu söyledi. Bilgin, “Biz, her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı önemsediğimizi defalarca ilettik veya açıkladık. O da şu; biz enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
YENİ ÜCRET KISA SÜREDE
Bilgin, 2022’de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin dört toplantıyla tamamlanacağını düşündüklerini belirterek, “Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını, Türkiye’nin toplumsal barışına katkı yapan, aynı zamanda iş verimliliğini artıran işe uyumu, işe dair yabancılaşma karşıtı bir bütünleşmeye entegrasyonu dile getiren çalışanlar açısından özellikle bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı 7 Aralık’ta Türk-İş’te, üçüncü toplantısı 9 Aralık’ta TİSK’te yapılacak.
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Tarafların ankete yansıyan beklentileri
İşletmelere etkisi göz önünde bulundurulmalı
Toplantıya iş verenleri temsilen katılan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Ekonomide küresel olarak yaşanan süreçte, hükümet tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen destekler oldukça önemli. Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Alım gücümüz azaldı
Toplantıya işçi heyetini temsilen katılan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, son iki ayda geçim şartlarının oldukça zorlaştığı bir sürecin yaşandığını söyleyen Irgat, “Bu şartlar, asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda” dedi.
Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda 26 ilde işveren ve çalışanlarla yapılan anketin sonuçlarını da paylaştı. 604 işverenin katıldığı anketin bu bölümüyle ilgili Bilgin, “Burada yaklaşık yüzde 34’ünün 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde kanaate sahip olduklarını gördük. 3 bin 750 ile 4 bin lira arasında olanların oranı yüzde 13, ikinci sırada ise 3 bin 251 ile 3 bin 500 lira arasında yer alan iş işveren grubunu görüyoruz.”
İŞÇİLERİN BEKLENTİSİ 3 BİN 750- 4 BİN
Bilgin, çalışmanın küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan 2 bin 500 işçi ile yapılan kısmı ile ilgili ise, “İşçilerin yüzde 13’ü asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Asgari ücret beklentilerinin ne olduğunu sorduğumuzda ağırlıklı oranın yüzde 37,3 ile 3 bin 751 ve 4 bin rakamı arasında muhtelif şeyler ifade ettiklerini görüyoruz. İkinci bir oranında 4 bin 500 ile 5 bin lira arasında yüzde 21 şeklinde bir aralıkta. Diğerinin yüzde 13’le bir oranda toplandığı görülüyor ama ağırlıklı oranın 3 bin 751 ile 4 bin lira arasındaki rakamlarda toplandığı görülmektedir” bilgisini verdi.