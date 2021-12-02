Asgari ücrette ilk toplantı yapıldı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı dün yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle geçinen yaklaşık 6 milyon çalışanın olduğunu söyledi. Bilgin, “Biz, her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı önemsediğimizi defalarca ilettik veya açıkladık. O da şu; biz enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ ÜCRET KISA SÜREDE

Bilgin, 2022’de uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin dört toplantıyla tamamlanacağını düşündüklerini belirterek, “Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını, Türkiye’nin toplumsal barışına katkı yapan, aynı zamanda iş verimliliğini artıran işe uyumu, işe dair yabancılaşma karşıtı bir bütünleşmeye entegrasyonu dile getiren çalışanlar açısından özellikle bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı 7 Aralık’ta Türk-İş’te, üçüncü toplantısı 9 Aralık’ta TİSK’te yapılacak.

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Tarafların ankete yansıyan beklentileri

İşletmelere etkisi göz önünde bulundurulmalı

Toplantıya iş verenleri temsilen katılan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Dünyada ve Türkiye’de sürekli değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Ekonomide küresel olarak yaşanan süreçte, hükümet tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen destekler oldukça önemli. Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Alım gücümüz azaldı

Toplantıya işçi heyetini temsilen katılan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, son iki ayda geçim şartlarının oldukça zorlaştığı bir sürecin yaşandığını söyleyen Irgat, “Bu şartlar, asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda” dedi.

FOTOĞRAF 17 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Komisyonu ilk görüşmesini 1 Aralık Çarşamba yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını oy çokluğuyla belirleyecek. Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da belirlenecek. İşçi ve işveren tarafının genel bir mutabakat içinde olduğunu ifade eden uzmanlar, görüşmelerin geçen yıllara oranla daha kısa sürede bitebileceğine dikkati çekiyor. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor. 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin son açıklama Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özellikle rakam açıklamamaya gayret ettiklerini söyledi, hükümetin teklifini beklediklerini dile getirdi:<br><br>\"Bir görelim bakalım önümüze ne getirecekler. Burada bir siyasi parti '4 bin', öbür parti '4 bin 100' diyor. Bizim dışımızdaki sendikalardan biri '5 bin' diyor. '7 bin' diyen var. Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimle aldığımızın arasında uyum olması lazım. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz.\" Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam telaffuz etmese de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 TL olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor. HAK-İŞ: Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, \"İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz\" diye konuştu. DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, \"Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır! Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır.\" dedi. TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindenki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada \"Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor\" denildi. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, \"Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil.\" dedi. MÜSİAD: MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, \"2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz.\" ifadelerini kullandı. HİSİAD: Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, açıklamasında, \"Biz zaten asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyoruz. Her zaman asgari ücretin artı 300-500 TL üzerinde eleman alıyoruz. Benim beklentim 3400-3600 aralığında olacağı yönünde. Her iki tarafı mutlu edecek bir artışın geleceğini tahmin ediyoruz\" ifadelerini kullandı. TÜRES: Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini belirtti. İTO: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç , asgari ücret zammı hakkında, çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti. İZTO: İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin vergiden muaf olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Zincir Mağazalar Derneği: Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe: Devletimiz asgari ücretten alınan vergiyi yüzde 10 azaltsın biz de işverenler olarak yüzde 25 zam yapalım toplamda yüzde 35’lik zam yapmış olalım. Bu sadece asgari ücret için değil tüm ücret skalaları için düzenlensin ki böylece sadece dar gelirliye değil orta gelir sınıfını da desteklemiş olalım. Asgari ücret zammının hükümet, işçi ve işveren sendikalarından yapılan açıklamalar doğrultusunda enflasyon oranın üzerinde yüzde 25 ile 30 arasında bir zam yapılması halinde 2022 yılı asgari ücreti için dört bin TL'ye yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Asgari ücrette kritik hafta: Dört bin TL'ye yakın beklenti ortaya çıktı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere çarşamba günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü bu toplantıda olacak. 2022 yılı asgari ücret oranlarına ilişkin son açıklama Türk-İş'ten geldi. İlgili işçi ve işveren sendikalarının talepleri yan yana getirildiğinde 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili ortalama 4 bin TL'ye yakın bir ücret talebi ortaya çıkıyor. BiP'te paylaş

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İşverenin çoğunluğu bu dilimde

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda 26 ilde işveren ve çalışanlarla yapılan anketin sonuçlarını da paylaştı. 604 işverenin katıldığı anketin bu bölümüyle ilgili Bilgin, “Burada yaklaşık yüzde 34’ünün 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında asgari ücretin olması gerektiği şeklinde kanaate sahip olduklarını gördük. 3 bin 750 ile 4 bin lira arasında olanların oranı yüzde 13, ikinci sırada ise 3 bin 251 ile 3 bin 500 lira arasında yer alan iş işveren grubunu görüyoruz.”

İŞÇİLERİN BEKLENTİSİ 3 BİN 750- 4 BİN

Bilgin, çalışmanın küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan 2 bin 500 işçi ile yapılan kısmı ile ilgili ise, “İşçilerin yüzde 13’ü asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Asgari ücret beklentilerinin ne olduğunu sorduğumuzda ağırlıklı oranın yüzde 37,3 ile 3 bin 751 ve 4 bin rakamı arasında muhtelif şeyler ifade ettiklerini görüyoruz. İkinci bir oranında 4 bin 500 ile 5 bin lira arasında yüzde 21 şeklinde bir aralıkta. Diğerinin yüzde 13’le bir oranda toplandığı görülüyor ama ağırlıklı oranın 3 bin 751 ile 4 bin lira arasındaki rakamlarda toplandığı görülmektedir” bilgisini verdi.

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FOTOĞRAF 15 İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.<br><br> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.<br><br> İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak. Görüşmeler bu yıl erken sonuçlanabilir<br><br>Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor. İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.<br><br> Görüşmeler öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinde ısrarlı. Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla henüz paylaşmamakla birlikte \"insan onuruna yakışır\" düzeyde bir asgari ücret istiyor. Asgari ücret nasıl belirleniyor?<br><br>Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Asgari ücret net 2 bin 825 lira<br><br>Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. YÜZDE 25-35 ARASI ZAM BEKLENİYOR<br><br>Her yıl zamlanan asgari ücret için bu yıl enflasyonun üzerinde büyük bir zam geleceği düşünülüyor. Uzmanların tahminlerine göre yüzde 35-35 arası zam bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, asgari ücret pazarlığı başlıyor: İşte asgari ücret için beklenen zam oranı İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığındaki toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını Türk-İş temsil edecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık sonu beklenmeden müzakere edilmesi konusunda mutabık. BiP'te paylaş

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