Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar
2022 yılı asgari ücretinin enflasyonun üzerinde olacağının açıklanmasının ardından yüzde 30'ları bulan zam tahminleri gündeme gelmeye başlarken, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin kritik toplantı bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MKYK ve MYK'sında gündem asgari ücret olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan asgari ücret zammına ilişkin çalışmanın da toplantıda masaya yatırılması planlanıyor.
AK Parti MYK 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret.
3600 EK GÖSTERGE
2022 yılında öncelikli olarak ele alınacak yasal düzenlemeler de masada olan bir diğer başlık olacak. AK Parti, altıncı Yargı paketini ve 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarmayı planlıyor. Bu konular da toplantıda detaylıca ele alınacak.
Toplantıda kurmaylar, hükümetin koronavirüs kapsamında özellikle küçük esnafa verdiği desteğin sahadaki yansımalarını anlatacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı toplantının en önemli gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak. Toplantıda işçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin fikirleri alınacak. Toplumun farklı kesimlerinden oluşan MKYK üyeleri, bulundukları kesimin asgari ücret beklentilerini de doğrudan Cumhurbaşkanı'na iletecekler.
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İŞVERENLERDEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül olduğunu bildirdi.
TİSK Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışma yoluyla almaya özen gösterdiklerini belirterek, bundan sonra da iş birliği ve diyaloğa dayalı tutumlarının süreceğini vurguladı.