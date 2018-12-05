Asgari ücrette pazarlık başlıyor: Kritik gün yarın

Asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. 2019 yılı asgari ücreti vatandaşların gündemine girerken, işçi sendikalarından talep ve öneriler de gelmeye başladı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karara ilişkin pek çok formül konuşulurken, 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenen asgari ücret göz önüne alındığında, 2019 asgari ücret miktarının 2 bin TL civarında olması bekleniyor. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2019'da uygulanacak asgari ücrete yapılacak zam miktarı için hangi formül uygulanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Asgari ücret miktarı

2018 asgari ücret kararları sonrası oluşan rakamlarda bekar bir işçi için asgari ücret, brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Enflasyon açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,67, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,91 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 25,24'e yükselirken, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,01 oldu.

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Enflasyon rakamları sonrası yıllık enflasyon bazında yeni yıl zamları da ortalama olarak ortaya çıkmaya başladı. Görüşmelerde etkili olacak rakamlar için tahminlerde gündemde...

2019 asgari ücret miktarı ne olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar arasındaki zam pazarlığı 6 Aralık'ta başlıyor. Enflasyon rakamlarının da yansıdığı yeni zam oralarına ilişkin tahminler de gelmeye başladı.

Asgari ücret; bu yıl olduğu gibi yüzde 14.17 ya da 2018 enflasyon tahmini olan yüzde 20.8 oranında artabilir.

Ayrıca yeni asgari ücret için net 2 bin lira ve 2 bin 250 lira seviyesi de konuşuluyor.

2 bin TL'nin üzerine çıkabilir

Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak.

1.936 TL seviyesine çıkabilir

Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na kimler katılacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

Pazarlık başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.

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Asgari ücretli işçi nasıl geçindiğini anlatacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle asgari ücretlilerin kayıplarına dikkati çekerek, asgari ücretin ekim ayından itibaren 2 bin liraya yükseltilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayındaki görüşmelerinin de mevcut asgari ücret üzerinden değil 2 bin lira üzerinden yapılmasını gündeme getirmişti.

Atalay, geçen hafta, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak Türk-İş heyeti konusunda da değişikliğe gideceklerini belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak." açıklamasını yapmıştı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Memur-Sen'den 'en az 2 bin lira' asgari ücret çağrısı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlik meslek kanununun bir an önce çıkarılması gerektiğini belirterek, "Öğretmenin statüsünü yükselten, atama, terfi, alım gibi bütün süreçlerini içeren bir meslek kanununa ihtiyaç var" dedi.

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Yalçın, asgari ücret konusunda da 2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemesi çağrısında bulundu.Eğitim-Bir-Sen şube yönetimleri ve ilçe temsilcileri, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te buluştu. 13'üncü Türkiye Buluşması'na çok sayıda öğretmen katıldı. Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlerin son günlerde en fazla konuştuğu konular arasında yer alan 'öğretmenlik meslek kanunu' hakkında açıklamalarda bulundu.

Mevzuatlarla bugüne kadar çözüm arandığını dile getiren Yalçın, bunun boşluklar yarattığını aktardı.

Öğretmenlik meslek kanununun öğretmene destek olması gerektiğinin altını çizen Yalçın, "Öğretmenin statüsünü yükselten, atama, terfi, alım gibi bütün süreçlerini içeren bir meslek kanununa ihtiyaç var. Toplum olarak çürümenin emaresi sayılabilecek öğretmene şiddet hadiseleri cereyan ediyor" dedi.

"2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemeli"

Ali Yalçın, Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırının belli olduğunu dile getirerek, kimsenin açlık sınırının altında çalıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Asgari ücret konusunu yürüten işçi konfederasyonunun 2 bin altında bir rakamla gelinmemesi yönünde çağrısı olduğunu hatırlatan Yalçın, "Bu çağrıyı biz de önemsiyoruz. Alım gücünün düşmesine yönelik tablo ortada, asgari ücret konusunda 2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemeli" dedi.

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