Ekonomi Asgari ücrette son dakika arayışları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrette son dakika arayışları

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili müzakereler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol arasında yapılan görüşmelerde ortak nokta aranıyor. Türk-İş 9 bin lirada ısrar ederken, işverenler yüksek artışa karşı çıkıyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Asgari ücrette son dakika arayışları
Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili müzakereler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugünü işaret ettiği 2023 yılı asgari ücretin son dönemecinde uzlaşma ‘bakan-başkanlar’ seviyesinde aranıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önceki gün yapılan üçüncü toplantısında sonuç çıkmadı. Geçen üç toplantıya ilişkin edinilen bilgilere göre, bu toplantılarda yeni tutara ilişkin rakam konuşulmadı. Tespit komisyonun yaptığı görüşmelerde, gelir yapısı, vergi dağılımı, iş yerlerindeki sıkıntılar, ücret yapısı, işverenlerin sıkıntısı, sektör sıkıntısı gibi teknik konular üzerinde duruldu.

MÜZAKERELER TAM GAZ

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren rakam müzakeresinin ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol seviyesinde sürdürüldüğü kaydedildi. Üçüncü toplantı sırasında sürpriz bir şekilde bakanlığa gelen Türk-İş Genel Başkanı Atalay, “Türk-İş’in teklifi 9 bin TL. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız’’ demişti.

Vedat Bilgin
Vedat Bilgin

İŞVERENİN 3 ÇEKİNCESİ VAR

Edinilen bilgilere göre, teknik konuların görüşüldüğü komisyonda işveren kesiminin asgari ücrette yüksek bir artışın olumsuz etkileri üzerinde durduğu kaydedildi. Böyle bir durumda işçi çıkarma, rekabet gücünde sıkıntı ve yeni işçi alımında sorun olabileceği gibi konuların gündeme gelebileceği belirtildi. İşveren kesiminin ayrıca asgari ücrette devletin verdiği desteğin de zam oranında artırılması görüşü üzerinde durduğu da belirtildi. 15 üyesi bulunan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan karar için salt çoğunluk olan 8 imza yetiyor. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin’in söylemesi bekleniyor.

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