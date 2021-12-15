Asgari ücrette son viraj ​

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü bugün tespit komisyonunun dördüncü toplantısında olacak. İşçiden kesilen yüzde 14’lük sigorta priminin 5 puan düşürülmesi üzerinde duruluyor. İşverene desteğin ise toplu iş sözleşmesi yapılan yerlerde yüzde 6, diğer iş yerlerinde de yüzde 3 olacağı belirtiliyor.
Asgari ücrette söz konusu rakam çerçevesinde işçi ve işverene yönelik yeni uygulamaların devreye girmesi planlanıyor. Buna göre, asgari ücretliden, SGK primi, işsizlik sigortası primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi olmak üzere 4 kalemde vergi kesiliyor.
İşçiden kesilen kalemlerden biri olan yüzde 14’lük sigorta priminin 5 puan düşürülerek yüzde 9 olması bekleniyor. İşverene de kolaylık sağlanacak.