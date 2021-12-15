Ekonomi Asgari ücrette son viraj
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrette son viraj

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü bugün tespit komisyonunun dördüncü toplantısında olacak. İşçiden kesilen yüzde 14’lük sigorta priminin 5 puan düşürülmesi üzerinde duruluyor. İşverene desteğin ise toplu iş sözleşmesi yapılan yerlerde yüzde 6, diğer iş yerlerinde de yüzde 3 olacağı belirtiliyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Asgari ücrette son viraj ​
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Önümüzdeki yıla ilişkin asgari ücret artışında gözler, bugün yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki dördüncü randevusuna çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Türkiye genelinde gerçekleştirdiği anketle sahada işçi ve işveren beklentisi ölçülürken, kamuoyunda da 4 bin lira bandında bir öngörü ağırlık kazandı.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 2022 yılı için belirlenecek karara odaklandı.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 2022 yılı için belirlenecek karara odaklandı.

Asgari ücret ne kadar olacak: Milyonların gözü yarın yapılacak 4. asgari ücret toplantısında
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lk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını 9 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) gerçekleştirdi. Asgari ücretin 4. toplantısında rakamın net bir şekilde duyurulacağı belirtildi.
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Asgari ücret 3.toplantı sonucuna göre asgari ücret 2022 tutarında iki taraf henüz anlaşamadı. Taraflar bir sonraki toplantıda orta yolun bulunacağını ve asgari ücretin net olarak açıklanacağını belirtti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülmeye devam edilecek.<br><br>
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Çalışma Genel Müdürü Önder, işveren kesiminin asgari ücretin 3100 TL olmasını istediğini, TÜRK-İŞ'in ise asgari ücret için 3900 lira teklif ettiğini belirtti. Çalışma Genel Müdürü Önder asgari ücrete son toplantıda karar verileceğini duyurdu.<br><br>
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Asgari ücret 4. toplantısı ise yarın yapılacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin \"Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim\" açıklamasında bulunmuştu.
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Asgari ücret ne kadar olacak: Milyonların gözü yarın yapılacak 4. asgari ücret toplantısında
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. Milyonların merakla beklediği dördüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu yani son toplantı yarın yapılacak. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte son toplantıyla ilgili tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRETTEN 4 KALEM VERGİ KESİLİYOR

Asgari ücrette söz konusu rakam çerçevesinde işçi ve işverene yönelik yeni uygulamaların devreye girmesi planlanıyor. Buna göre, asgari ücretliden, SGK primi, işsizlik sigortası primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi olmak üzere 4 kalemde vergi kesiliyor.

İşçiden kesilen kalemlerden biri olan yüzde 14’lük sigorta priminin 5 puan düşürülerek yüzde 9 olması bekleniyor. İşverene de kolaylık sağlanacak.

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