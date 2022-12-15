Asgari ücrette son viraj: İkinci toplantı dün yapıldı

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

Pevrul Kavlak

RAKAM GELMEDİ

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Toplantıda bir rakam gelmedi. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilemiyorum ama artık yavaş yavaş rakam da konuşulmaya başlayacak. TÜİK'ten istediğimiz rakamların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi" dedi. Üçüncü toplantı için tarih belirlemediklerini ifade eden Kavlak, “İstediğimiz sunumların gelmesini bekleyeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum. Eğer erken gelirse dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz" diye konuştu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da yaptığı açıklamada daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücrete işveren desteği talebini yinelediklerini söyledi.

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EYT’de teknik sorun sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasına ilişkin konuştu. Gazetecilerin "EYT ile ilgili teknik sorun nedir, yaş mıdır" sorusunu cevaplayan Bilgin şunları söyledi: "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum. Ama teknik sorun kayıtlarla ilgili. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz."