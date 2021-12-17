Ekonomi Asgari ücretten verginin kaldırılmasını öngören yasa teklifi TBMMye sunuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücretten verginin kaldırılmasını öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri, asgari ücrette damga vergisini kaldıran yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

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Haber Merkezi DHA
Asgari ücretten verginin kaldırılmasını öngören yasa teklifi TBMMye sunuldu
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Tamamı 13 maddeden oluşan Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu.

Teklifle asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu

ÇATILARA KURULAN ENERJİ SANTRALLERİNİN GÜCÜ ARTACAK

Enerji üretimini teşvik etmek amacıyla meskenlerin çatı veya cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 10 kW’den 20 kw’ye çıkartılıyor. Katma Değer Vergisi ile ilgili değişiklikler öngörülüyor.

Teklifle, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlarda gelir fazlası ilgili idare bütçelerine eklenebilecek.

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri güvenli elektronik imzayla düzenlenebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak iş verenin de yükünü azaltıyoruz
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak iş verenin de yükünü azaltıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.

'Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, işveren üzerindeki yükü azaltacağız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığını belirtti.


Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretliden alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz.' dedi.



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