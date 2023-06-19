|
Ekonomi

‘Asgari’de ikinci toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuzdan itibaren uygulanacak yeni ücret için ikinci toplantısını bugün yapacak. İlkinden farklı olarak bu toplantıya TİSK ve Türk-İş başkanları da katılacak. Türk-İş’in masaya yeni ücret için 11 bin TL’nin üstü bir rakamı taşıyacağı ifade ediliyor.

Mehmet Güney
04:00 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuzdan itibaren uygulanacak yeni ücret için ikinci toplantısını bugün yapacak. İlkinden farklı olarak bu toplantıya TİSK ve Türk-İş Başkanları da katılacak. Zamma ilişkin toplantıda ilk rakamların masaya konması bekleniyor.

11 BİN LİRA ÜZERİNDE DURULUYOR

Kurban Bayramı öncesinde yeni rakamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna paylaşılması beklenen asgari ücrette ikinci randevu bugün. İşçi kesimini temsilen Türk-İş’in masaya yeni ücret için 11 bin TL’nin üstü bir rakamı taşıyacağı ifade ediliyor. İşveren kesimi ise brüt asgari ücrette hükümet teşviklerinin artırılması beklentisi hakim. Bu kapsamda işveren kesimin 11 bin TL üzerinde rakamlarda sigorta prim yükünün hafifletilmesi ve devlet vergi desteklerinin artırılması üzerinde duruluyor. Tutarın Türkiye Yüzyılı’nın ilk ücreti olması özelliğini taşıyacağı için uzlaşma ile 3’lü imzanın atılmasının arzu edildiği belirtilirken, aralık ayına kadar maaşları enflasyona karşı koruyacak bir rakam olması isteniyor. Asgari ücretin bugünkü toplantısında zam oranının konuşulması ve bir sonuca varılması planlanıyor. Rakam konusunda anlaşma sağlanmaması durumunda ise görüşmeler 3’üncü toplantıya sarkacak.



#Asgari ücret
#Recep Tayyip Erdoğan
#TİSK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları