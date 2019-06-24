Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Asıl hareketlilik şimdi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asıl hareketlilik şimdi başlıyor

2019’da birçok rekora imza atmaya hazırlanan turizm sektörü, İstanbul seçimleri sonrasında daha da hareketlenecek. Tatil için 23 Haziran’ı bekleyen İstanbullular iç turizmin dinamizmini artıracak. Geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırlayan, 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya’da ise yüzler gülüyor. Şehrin, 2019’da yeni rekora ulaşacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Havalimanı
Antalya Havalimanı

Bu yıl 50 milyon ziyaretçi hedefine doğru hızla ilerleyen turizm sektörü İstanbul seçimlerinden sonraki hareketliliğe hazırlanıyor. Sektör temsilcileri yüzde 80’lerde olan dolulukların seçim sonrasında tam kapasiteye ulaşmasını öngörüyor. Seçimler sebebiyle İstanbul’a gelenlerin tatile geri dönmeleri yanında, memleketlerinde yaz tatilini geçirecek İstanbullular da piyasayı hareketlendirecek. Rus ve Ortadoğulu ziyaretçilere, Avrupalıların da eklenmesiyle, sezonun gerçek anlamda şimdi başlayacağı ifade ediliyor.

ANTALYA NÜFUSUNUN 2 KATI TURİST AĞIRLADI

Rakamlar da durumun aynı yönde olduğunu gösteriyor. Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya’ya, bu yıl 5,5 ayda 180 ülkeden 4 milyon 943 bin 637 turist geldi. Geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırlayan, 2,5 milyon nüfusa sahip Antalya’nın, 2019 yılında yeni bir rekora ulaşacağı tahmin ediliyor. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün verilerine göre, dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kente, haziran ayında hava yoluyla bir milyon 643 bin 844 yabancı turist geldi. Bu yıl 22 Haziran tarihi itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısı ise 4 milyon 943 bin 637 olarak gerçekleşti.

RUSLAR ZİRVEDE ALMANLAR TAKİPTE

Antalya’ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada, Almanya ise ikinci sırada yer aldı. 2018 yılının aynı döneminde 4 milyon 214 bin 617 kişinin ziyaret ettiği kentte, bu yıl sonunda ziyaretçi sayısının 14 milyonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye’nin bu yıl hedefi olan 6 milyon Rus ziyaretçi sayısının birçok etkinlik ve tanıtım ile 7 milyona ulaşacağını söyledi.

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  • Otellerde yer kalmadı
  • Özellikle Ramazan Bayramı tatili boyunca otellerde yer kalmadığını, ziyaretçileri misafirhane ve pansiyonlarda ağırladıklarını belirten Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ “Bu durum kentteki tüm sektörleri olumlu etkiledi. Önceden rezervasyon yapanlar otellere yerleşti ama yapmayanlar yer bulamadı. Rezervasyonlara göre hazırlıklarımızı yapmıştık ancak yer ayırmayan turistlerin de ilgisi dolayısıyla sıkıntı yaşadık” dedi. Aktuğ ayrıca, “Esnafımız da bayram süresince iş yerlerini açarak en iyi hizmeti sunmaya çalıştı” diye konuştu. Van’a gelen yabancı turistlerin yüzde 90’ının İranlılardan oluştuğunu anlatan Aktuğ, İran ekonomisindeki sıkıntıların, yabancı turist sayısında azalmaya neden olduğunu söyledi.
  • Van turistleri cezbediyor
  • Son yıllarda doğu illerinde terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlarla artan huzur ve güven ortamı, bölge için “bacasız fabrika” olarak değerlendirilen turizmin de can suyu haline geldi. Tarihi ve doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajıyla bölgenin öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alan Van, yılın 5 ayında yaklaşık 350 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayarak turizmin parlayan yıldızı oldu. Terör olaylarının sona erdiği, saklı kalan güzelliklerin yeniden keşfedildiği bölgede yürütülen tanıtım çalışmaları, iç turizmde son zamanların en hareketli sezonlarından birinin yaşanmasını sağladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van’da bu yıl yoğun bir sezon geçirdiklerini belirtti.


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