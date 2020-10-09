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Ekonomi Askeri gemi inşasında hedef bütçe 12 milyar dolar
SAVUNMA SANAYİ

​Askeri gemi inşasında hedef bütçe 12 milyar dolar

Askeri gemi inşasında hedef bütçe 12 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, askeri gemi inşa sektöründe mevcutta devam eden projelerle, uzun vadede gerçekleştirilmeyi planladıkları projelerin toplam bütçesini 12 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Atmaca gemilerinde de son atış testlerini yaptıklarını kaydeden Demir, “Seri üretime hazır hale geliyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Törende verilen bilgilere göre, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı için öngörülen iki adet Eğitim Gemisi (CTS) Tedarik Projesi kapsamında Anadolu Tersanesi ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalan sözleşme gereğince üretim takvimi 25 Şubat 2019 tarihinde başladı. Gemilerden ilki 2021’de, ikincisi 2022’de teslim edilecek.
Törende verilen bilgilere göre, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı için öngörülen iki adet Eğitim Gemisi (CTS) Tedarik Projesi kapsamında Anadolu Tersanesi ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalan sözleşme gereğince üretim takvimi 25 Şubat 2019 tarihinde başladı. Gemilerden ilki 2021’de, ikincisi 2022’de teslim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk askeri gemi inşa sektörünün Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve dost ülkelere gemi yetiştirmek için hummalı bir çalışma içinde olduğunu belirterek, “Askeri gemi inşa sektöründe mevcutta devam eden projelerle orta ve uzun vadede gerçekleştirilmeyi planladığımız projelerin toplam bütçesi 12 milyar dolara ulaşacak” dedi. Demir, Katar Deniz Kuvvetleri için üretilen ve 2021’de teslim edilmesi planlanan silahlı eğitim gemisinin Tuzla’daki Anadolu Tersanesi’nde yapılan denize indirme töreninde açıklamalarda bulundu.

İsmail Demir

ATMACA HAZIR HALE GELİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin katılımıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan Demir, Türk savunma sanayisi olarak, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son yıllarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu projeler çerçevesinde ayrıca 300’ü aşkın platformu çeşitli yıllarda ihraç ettiklerini söyledi. İnşa ve modernize edilen deniz araçlarının yerli ve milli silah, radar, muharebe ve elektronik sistemler ile donatıldığını anlatan Demir, “Gittikçe gelişmekte olan silah sistemlerimizin entegrasyonuna devam ediliyor. Son olarak da milli deniz seyir füzemiz Atmaca gemilerimizde son atış testlerini yaptık ve seri üretime hazır hale geliyor” ifadelerini kullandı.

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KUVVETLERİMİZE CİDDİ BİR EĞİTİM SAĞLAYACAK

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ise, denize indirilen silahlı eğitim gemisi hakkında, “Bu gemi Deniz Kuvvetleri’mize ciddi bir eğitim alanı sağlayacaktır. Burada Katar Kuvvetleri Eğitim Akademi’sine tabi öğrencilere eğitim alanı sağlayacaktır” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisinde kendini ispat ettiğini anlatan Atiyye, Türkiye’nin ileri derecelerde bulunan kabiliyetinden faydalandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Türkiye ve Katar arasında artan stratejik iş birliğinin iki ülkenin bölgesel gücünü artırdığını ifade eden Atiyye, “Türkiye ile artan askeri iş birliğimiz iki ülke liderleri arasındaki vizyon birliğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

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