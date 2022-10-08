​ASO’dan nükleer iş birliği.

Ankara Sanayi Odası, Türk sanayisinin nükleer enerji alanındaki üretim kabiliyetlerini artırmak amacıyla İngiltere ile iş birliği anlaşması imzaladı. Nükleer enerji alanında bilgi paylaşımı ve iş birliği imkânlarının geliştirilmesini sağlayacak anlaşma ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar ve İngiliz Enerji Kıyısı İş Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı John McGibbon tarafından video konferans yöntemiyle imzalandı.

ANLAŞMA YENİ KAPILAR AÇACAK

Anlaşmaya göre Türk ve İngiliz taraflar yeni nesil reaktörler de dahil olmak üzere nükleer enerji projeleri ve iş fırsatları ile ilgili ortak çalışmalar yürütecek. Ayrıca tarafların üye firmalarına yönelik endüstriyel diyalog ve seminerler düzenlerek iki tarafın da nükleer enerji noktasındaki bilgileri ortak payda da buluşacak. Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Türkiye ve İngiltere’nin nükleer alanda faaliyet gösteren iki kümelenmesinin ortak çalışmalar için ilk adımı attığını belirterek, "NÜKSAK ve BECBC üyelerinin gerek Türkiye ve İngiltere’de, gerekse üçüncü ülkelerdeki nükleer sanayi projelerinde birlikte yer almalarını umut ediyoruz. Bu anlaşma ile gösterdiğimiz iyi niyetin gelecekteki başarılı çalışmalara öncülük edecektir” diye konuştu. BECBC CEO’su Dianne Richardson ise bu iş birliği anlaşmasının iki ülke için önemli olduğunu vurguladı.

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