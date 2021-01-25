Ekonomi İflas eden Arcadiaya bağlı dört markayı satın almak için görüşüyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Asos Arcadia'ya bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını satın almak için görüşüyor

İflas eden Arcadia'ya bağlı dört markayı satın almak için görüşüyor

İngiliz online hazır giyim perakende şirketi Asos, Kasım 2020'de iflasını açıklayan Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarının satın alınması için görüşmeler yapıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiliz online hazır giyim perakende şirketi Asos, iflas eden Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını satın almak için görüşmeler yaptığını duyurdu.

Satın alma için görüşmelerin yürütüldüğü markaların Asos'un müşteri temeliyle uyumlu olduğu aktarılan açıklamada, sadece markaların satın alınması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

İngiltere'ye salgın darbesi: 4 bin şirket iflas edebilir
DÜNYA
İngiltere'ye salgın darbesi: 4 bin şirket iflas edebilir

Arcadia Group'un mağazalarına alıcı bulunamaması durumunda gruba bağlı 444 mağazanın kapanması ve 13 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Asos, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Lichfield kentinde 90 milyon sterlin ek yatırımla 2 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni bir depolama merkezi kuracağını duyurmuştu.

Asos'un vergi öncesi karı, Ağustos 2020 itibarıyla yıllık bazda 109 milyon sterlin artarak 142,1 milyon sterline yükselmişti.

Üretilen her 100 araçtan 76'sı ihraç edildi
EKONOMİ
Üretilen her 100 araçtan 76'sı ihraç edildi
Abone Ol Google News
Skyroad ile Mutluluğu Keşfet

"Skyroad ile Mutluluğu Keşfet"

Fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
Caddebostan yosunlarla kaplandı

Caddebostan yosunlarla kaplandı

Dev dalgalarla sahil kırmızıya büründü.
Fransa Acil Servis Doktorları Başkanı: Yeterli aşımız yok randevu veremiyoruz isyan kapıda

​Deprem konutlarını teslim töreninde Elazığlılara hitap ediyor.

Yaylada heyecanlandıran keşif

Yaylada heyecanlandıran keşif

​Anadolu'da çok kısıtlı yerde var.
Bu kuşa paha biçilemiyor

Bu kuşa paha biçilemiyor

​'Ev ve araba teklif ediyorlar satmıyorum...'

​AK Parti'nin 3 ildeki kongresine canlı bağlantıyla katılıyor.

HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının çıkmasına Karamollaoğlu’dan yorum: Garipsedim
Gündem

HDP binasında Öcalan'ın fotoğraflarının çıkmasına Karamollaoğlu’dan yorum: Garipsedim

HDP’nin Esenyurt ilçe binasında terörist elebaşı Öcalan’ın 30 posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti. Düzenlediği basın toplantısında bu konu hakkındaki görüşü sorulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Garipsedim” demekle yetindi.
Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil
Gündem

Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemiye ilişkin yaptığı açıklamada "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı" dedi. Karsan, gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye’ye getirilip Azerbaycan’a gönderileceği söyledi.
Yemin töreninde Joe Biden'dan daha çok konuşulmuştu: Eldivenleri yardım kampanyasına dönüştürecek
Dünya

Yemin töreninde Joe Biden'dan daha çok konuşulmuştu: Eldivenleri yardım kampanyasına dönüştürecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine yün eldivenleriyle katılarak gündem olan Senatör Bernie Sanders, bu ilgiyi hayırlı bir işe dönüştürdü. Sanders törendeki fotoğrafının yer aldığı sweatshirtleri bir yardım kuruluşu için satışa çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.