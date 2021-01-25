İflas eden Arcadia'ya bağlı dört markayı satın almak için görüşüyor

İngiliz online hazır giyim perakende şirketi Asos, iflas eden Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını satın almak için görüşmeler yaptığını duyurdu.

Satın alma için görüşmelerin yürütüldüğü markaların Asos'un müşteri temeliyle uyumlu olduğu aktarılan açıklamada, sadece markaların satın alınması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

DÜNYA İngiltere'ye salgın darbesi: 4 bin şirket iflas edebilir

Arcadia Group'un mağazalarına alıcı bulunamaması durumunda gruba bağlı 444 mağazanın kapanması ve 13 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Asos, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Lichfield kentinde 90 milyon sterlin ek yatırımla 2 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni bir depolama merkezi kuracağını duyurmuştu.

Asos'un vergi öncesi karı, Ağustos 2020 itibarıyla yıllık bazda 109 milyon sterlin artarak 142,1 milyon sterline yükselmişti.

REKLAM