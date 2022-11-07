Ekonomi Aspilsan Enerji SAHA EXPODA yerini aldı
SAVUNMA SANAYİ

Aspilsan Enerji SAHA EXPO’DA yerini aldı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen SAHA EXPO 2022’ye ASPİLSAN Enerji de en yeni ürünleri ile katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aspilsan Enerji SAHA EXPO’DA yerini aldı
​Aspilsan Enerji SAHA EXPO’DA yerini aldı.

Oyun değiştiren teknolojilere ev sahipliği yapan SAHA EXPO 2022’de ASPİLSAN Enerji’de yerli ve milli olarak geliştirdiği en son teknolojileriyle sektör temsilcileri ile buluştu.

Dev savunma sanayi şirketlerinden KOBİ'lere, üniversitelere, tedarikçilere ve Ar-Ge merkezlerine kadar savunma, havacılık ve uzay sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren SAHA EXPO 2022’ye katılmaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirten ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy sözlerine şöyle devam etti: ”Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji olarak 41 yıldır yaptığımız her çalışmada ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler sunmayı hedefliyoruz.

Bu misyonumuz kapsamında da ASPİLSAN Enerji olarak haziran ayında seri üretime geçen silindirik lityum iyon pil üretim tesisimizle birlikte enerji depolama alanında yerli ve milli bir atılım yapmış olduk. Fabrikamızda üretilen silindirik pillerin özellikle savunma sanayinde, telsizlerde, taşınabilen her türlü sistemde, sivil alanda elektrikli süpürgelerden elektrikli bisikletlere, telekomünikasyon sektöründen enerji depolama sistemlerine, elektrikli araçlara kadar kullanıldığını belirtmek isterim.

ASPİLSAN Enerji olarak son dönemde artan e-mobilite kapsamında da çok sayıda firmaya batarya üreterek bu alanda da önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Telekomünikasyon şirketlerimizin özellikle baz istasyonlarının Kurşun Asit bataryalardan lityum iyon bataryalara dönüşümünde de çok önemli bir sorumluluğu üstlenmiş durumdayız.

Bu kapsamda da en yeni teknolojilerimizi geniş kapsamlı bir ekosistemi çatısı altında toplayan SAHA EXPO’da sunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarım.”
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