ASRİAD’da ikinci Danışman dönemi

Pandemi kısıtları nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan ASRİAD 2. Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Merkez Teşkilatı ve şubelere mensup delegelerin yanısıra Genç ASRİAD’ın da yoğun bir katılım sağladığı genel kurulda kurucu başkan Adnan Danışman, seçime katılan delegelerin tamamının oyunu alarak ikinci kez Genel Başkanlığa seçildi.

TEMEL SLOGANIMIZ; ÖNCE NİTELİK

Genel kurulda konuşan Danışman, ASRİAD’ın kimlik konusunu önemseyen ve değerler sistemine sahip bir işadamları örgütü olduğunu belirtti. Ekonomiyi de o değerlere dayalı okumayı öncelediklerini söyleyen Danışman, “Nitelik’, sağlam inancımızın çok kritik bir yansıması kabul edildiği için temel sloganımız oldu. İçinde hakkaniyetin doğal olarak gömülü olduğu bir ahlak hali, tüm alanlarda kaliteyi şekillendirmesi için öne çıkarıldı. Bu fotoğraf, tüm insanlığa sunulacak çok iddialı bir muhtevayı sembolize ediyor" dedi. Danışman, pandemiyle rağmen ihracat atılımlarının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

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