Asrın inşasına ‘özel tedarik’ sistemi

‘Kâğıthane İş Dünyası Buluşması’na katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada gündeme dair yaptığı önemli açıklamalarda, ''Bir tarafta 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıran bir irade olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta ise bu ülkenin geleceğine dair projesi olmadığı gibi; gelirlerse TOGG'un üretiminden tutun da insansız hava araçları üretimine kadar birçok üretimi gözden geçireceğini, durduracağını söyleyen ve yatırımcıyı tehdit eden bir Kılıçdaroğlu var'' ifadelerini kullandı.