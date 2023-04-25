Asrın inşasına ‘özel tedarik’ sistemi

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Asrın felaketi sonrası 319 bini bir yıl içinde inşa edilecek toplam 650 bin deprem konutunun hızla tamamlanabilmesi için gerekli araç ve malzeme temininde yaşanabilecek aksaklıklara karşı özel bir sistem kuruldu. TOKİ koordinasyonunda depremin 66’ncı gününde 100 bin konutun temeli atıldı. 1 yıl içerisinde ise inşasına başlanılan 319 bin konut teslim edilecek. Üretim, malzeme ve projelerle ilgili süreç eş zamanlı yürütülüyor.
EKSİK MALZEME İTHAL EDİLECEK
Alınan önlemlere ek olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın ortak kurduğu sistem sayesinde ihtiyaç duyulan ekipman ve araçlar anlık ithal edilebiliyor. İnşa sürecinde ihtiyaç duyulan vinç yetersizse ve Türkiye’de de halihazırda bulunmuyorsa ithal ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından birebir takip edilen uygulama sayesinde inşa sürecinde kalıp, işçi, malzeme gibi konularda aksama yaşanmıyor. Örneğin vinç yetersiz kaldıysa hemen talep ediliyor ve Türkiye’ye getirilmesi sağlanıyor.