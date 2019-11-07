Ekonomi Asrın projesinde gurur günü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asrın projesinde gurur günü

Marmaray’ın Demir İpek Yolu’na entegre olmasıyla Uzak Asya ile Batı Avrupa arasını 18 güne düşürecek, 60 ülkeye hızlı geçiş sağlayacak hatta ilk tren, Ankara’ya ulaştı. Karşılama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi anlaşılacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
China Railway Express
China Railway Express

Türkiye'nin lojistik altyapısına yatırımların en önemlilerinden ve 'Asrın projesi' olarak tanımlanan Marmaray'ı küresel ticarete açacak ilk tren China Railway Express, Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. Trenin Marmaray'dan geçişi ile tarihi İpek Yolu yeniden canlanırken, Türkiye'nin de stratejik önemi artacak. Ülkemizi küresel ticaretin üssü haline getirmeyi amaçlayan projelerden olan Marmaray da bu geçişle beraber en önemli amacına ulaşacak.

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

YÜK TAŞIMA SÜRESİ 12 GÜNE İNİYOR

Törende konuşan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğünü belirterek, "Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak" dedi. Turhan, Türkiye, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan Demir İpek Yolu'nun en önemli bağlantı noktası haline geldiğini kaydetti.

754 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'nin mevcut pozisyonunu daha da güçlendirmek adına son yıllarda çok çeşitli ulaşım bağlantıları sağlamalarının yanı sıra koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini anlatan Turhan, "754 milyar doları bulan yatırımla ulaştırma ve haberleşme altyapımızı güçlendirerek uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı" ifadesini kullandı.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayarak büyük bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan "Tek Kuşak Tek Yol" projesine özel önem verdiklerini anlatan Turhan, bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan China Railway Express'in dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini söyledi.

  • 5 MİLYAR NÜFUSU İLGİLENDİRİYOR
  • "Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli alternatif oldu" diyen Bakan Turhan, yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başlayan ve 42 tıra eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway Ekspress'in (Çin Demiryolu Ekpresi) toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat edeceğini bildirdi.
  • KÜRESEL TİCARETE YENİ SOLUK
  • Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray'ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağlayacağını dile getiren Turhan, "Bu, hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım. Dolayısıyla binlerce kilometre yol kat eden bu trene, demir yolu taşımacılığında başlayan yeni dönemi simgelemesi hasebiyle, gururla bakıyoruz" dedi.

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