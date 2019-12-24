Astaldi,Yavuz’daki hisselerini devrediyor

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; İtalyan firması Astaldi S.P.A, ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, ICA İnşaat AŞ, ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat AŞ ve ICA İçtaş-Astaldi adi ortaklığındaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralma işlemi için izin istedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarının bir kısmının yapım işini, yap-işlet- devret modeliyle üstlenen konsorsiyumda İbrahim Çeçen Grubu IC İçdaş’ın yüzde 70, İtalyan Astaldi’nin ise yüzde 30 hissesi bulunuyor. Astaldi’nin çekilmesiyle, Yavuz Sultan Salim Köprüsü işletme hakkının tamamı IC İçdaş’a geçmiş olacak.
ÇİNLİLER İLGİLENİYORDU
- Kasım ayında; China Merchants ve Expressway, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki İtalyan Astaldi hisseleri ile İbrahim Çeçen Grubu IC’ye ait %20 hisseye talip olmuştu. IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, iki ay önceki görüşmelerle ilgili olarak, “Görüşmeler sürüyor. Henüz son aşamaya gelinmedi. Görüşmeler tamamlandığında Çinli yatırımcı, ayrıca ‘refinansman’ yapacak” açıklamasında bulunmuştu.