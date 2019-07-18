Ekonomi Ata yadigarı siyez buğdayında hasat sevinci
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ata yadigarı 'siyez' buğdayında hasat sevinci

Kayseri'de, siyez buğdayı üretiminin artırılması için belediye öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk hasat yapıldı.

Haber Merkezi AA
Siyez buğdayı
Siyez buğdayı

Kocasinan Belediyesinin, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte ata yadigarı siyez buğdayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı proje kapsamında ilk hasat yapıldı.

Siyez buğdayı üretimini artırmak ve bölge çiftçisine katkı sunmak amacıyla başlatılan proje kapsamında ekim yapılan 17 dönümlük tarlada hasat yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, siyez buğdayından elde edilecek gıdalarla insanın sağlığını korumak hem de bölge çiftçisine destek vermek amacıyla böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi.

İlk hasadın heyecanını yaşadıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Çiftçi kardeşlerimizin normalde ektiği buğdaydan 5 kat daha gelir sağlıyor. Aynı harcamayı yapıyorlar, aynı iş gücünü veriyorlar ama 5 kat daha fazla para kazanıyorlar. Biz de çiftçimizin daha fazla kazanması için siyez buğdayının üretimini artması için çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Belediye bünyesindeki Kocasinan Akademi ile her kesimden vatandaşın kazancını daha da artırmak için çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Hem tarımı dijitalle buluşturmak hem de geleneksel yöntemlerden uzaklaşmadan doğal ürünler yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Başka bir amacımız da kırsaldan şehre göçü önleyip bu göçü tersine çevirmek. İnsanlar kırsalda umduğunu bulursa kırsala göç eder. Biz de vatandaşlarımızın kırsalda kazançlarını artırıp bu göçü kırsala çevirmek istiyoruz."

Bakan Varank: Mobilya sektöründe dış ticaret fazlası vermeyi başardık
EKONOMİ
Bakan Varank: Mobilya sektöründe dış ticaret fazlası vermeyi başardık

Ankara'nın geleceği ATO'da ele alındı
EKONOMİ
Ankara'nın geleceği ATO'da ele alındı

88,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
EKONOMİ
88,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

​Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
İstanbul'da<br> yol çöktü

İstanbul'da
yol çöktü

Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.
Anlaşmada yeri yok

Anlaşmada yeri yok

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 ölü var.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.
Fındık<br>kömürü geliyor<br>

Fındık
kömürü geliyor

​Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakan Akar ve komutanlar sınır birliklerini denetledi.

Kaftancıoğlu<br> için istenen ceza

Kaftancıoğlu
için istenen ceza

Yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
51 kişi kurtarıldı

51 kişi kurtarıldı

Düzce'de selde mahsur kalanlara ulaşıldı.
40 bin araca af

40 bin araca af

ÖTV'nin yüzde 25'ini ödeyen aracını teslim alacak.
Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

Türkiye NATO'dan çıkartılacak mı?

NATO Genel Sekreteri: Türkiye S-400'lerden çok daha fazlası.
Kandil<br> havadan vuruldu

Kandil
havadan vuruldu

Pençe ile koordineli harekatta mevziler imha edildi.
Bu çiçeği <br>koparan yandı

Bu çiçeği
koparan yandı

​60 bin lira ceza uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.