Atık kağıda vergi sektörü bitirir

2023 yatırım hedefi 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmak olan Türk kağıt geri dönüşüm sanayii, sokak toplayıcıları da dahil 1 milyondan fazla insana doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyor. Yatırımlarını ihracat yapmak üzere kuran bir sektör olduklarını söyleyen Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mustafa Saral, “Biz yatırımlarımızı ve gelecek planlamalarımızı tamamen ihracat odaklı yürütüyoruz. 2023 hedefimiz 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmaktır. Bugün 900 bin ton olan mamul ihracatımız, 2023’te 2.3 milyon tona ulaşacaktır” dedi. Ülkede toplanan 3.2 milyon ton atık kağıdın sektör ham madde olarak yetmediğini vurgulayan Saral, atık kağıt ithalatına ek bir vergi uygulanmasından tedirginlik duyduklarını ifade etti.

Mustafa Saral

EN PAHALI HAM MADDEYİ BİZ KULLANIYORUZ

Kağıt sanayicileri olarak şu an dünyadaki en pahalı atık kağıt fiyatları ile üretim yaptıklarının altını çizen Saral, “Bütün bunların üzerine, ithal ettiğimiz atık kağıda 1 TL’lik ek bir vergi gelmesi, bizi durma noktasına getirir. Dünyada yaşanan ekonomik daralma, satışları düşürmüşken sektör bunu kaldıramaz” dedi. Avrupa’da üretim yapan bir kağıt fabrikasının ton başı maliyeti 35 avro iken, Türkiye’de bu tutarın 100 avro’nun üzerine olduğunu ifade eden Saral, “Bugün üretim için bize gereken atık kağıt tonajı 4,2 milyon tondur. Biz bunun ancak 3,2 milyon tonunu ülke içinden temin edebiliyoruz. Üretime ve yatırıma devam için ek 1 milyon ton ham maddeyi ithal ediyoruz” şeklinde konuştu.

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1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Türkiye’de sokak toplayıcıları da dahil 1 milyondan fazla insanın kağıt sektöründen ekmek yediğini hatırlatan Mustafa Saral sözlerine şöyle devam etti: “Yaptığımız üretimle her yıl 55 milyon ağacın kesilmesini önlüyoruz. Katma değeri düşük ham madde alıp işleyerek ihraç ediyoruz. 40 yılda dünyadaki önemli kağıt üreticileri haline getirdiğimiz sektör, sonrası ve etkileri çok iyi hesaplanmayan bir ek vergiye kurban edilmemeli, istihdamı baltalamamalı.”

ÇÖP DEĞİL KAĞIT

Sıfır Atık Projesinin en büyük ayaklarından biri olduklarının altını çizen Saral, “Sadece bunun için bile devlet kağıt sanayiini desteklemeli” diye konuştu. Toplumda yayılan çöp ithalatı haberlerinin de kesinlikle kağıt sanayii ile ilgili olmadığını vurgulayan Saral sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya plastik kirliğini, okyanuslara dökülen plastik atıkları, bunların doğada yüzlerce yıl kaybolmadığını konuşurken, sadece bizim ülkemizde atık kağıt, atık plastikle aynı kefeye koyuluyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Kağıt en doğa dostu ambalaj. Siz hiç kağıda sarılıp ölen bir balık ya da kaplumbağa resmi gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yok.”