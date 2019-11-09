Ekonomi Atık kağıda vergi sektörü bitirir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atık kağıda vergi sektörü bitirir

Kağıt sanayicileri, ham madde yetersizliğinden dolayı dışarıdan ithal etmek mecburiyetinde kaldıkları atık kağıda getirilecek verginin sektörü zorda bırakacağını dile getirdi. 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektör, 2023'te 4,2 milyon tonluk üretimi 6 milyon tona taşımayı hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2023 yatırım hedefi 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmak olan Türk kağıt geri dönüşüm sanayii, sokak toplayıcıları da dahil 1 milyondan fazla insana doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyor. Yatırımlarını ihracat yapmak üzere kuran bir sektör olduklarını söyleyen Atık Kağıt ve Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Başkanı Mustafa Saral, “Biz yatırımlarımızı ve gelecek planlamalarımızı tamamen ihracat odaklı yürütüyoruz. 2023 hedefimiz 6 milyon ton üretim kapasitesine ulaşmaktır. Bugün 900 bin ton olan mamul ihracatımız, 2023’te 2.3 milyon tona ulaşacaktır” dedi. Ülkede toplanan 3.2 milyon ton atık kağıdın sektör ham madde olarak yetmediğini vurgulayan Saral, atık kağıt ithalatına ek bir vergi uygulanmasından tedirginlik duyduklarını ifade etti.

Mustafa Saral

EN PAHALI HAM MADDEYİ BİZ KULLANIYORUZ

Kağıt sanayicileri olarak şu an dünyadaki en pahalı atık kağıt fiyatları ile üretim yaptıklarının altını çizen Saral, “Bütün bunların üzerine, ithal ettiğimiz atık kağıda 1 TL’lik ek bir vergi gelmesi, bizi durma noktasına getirir. Dünyada yaşanan ekonomik daralma, satışları düşürmüşken sektör bunu kaldıramaz” dedi. Avrupa’da üretim yapan bir kağıt fabrikasının ton başı maliyeti 35 avro iken, Türkiye’de bu tutarın 100 avro’nun üzerine olduğunu ifade eden Saral, “Bugün üretim için bize gereken atık kağıt tonajı 4,2 milyon tondur. Biz bunun ancak 3,2 milyon tonunu ülke içinden temin edebiliyoruz. Üretime ve yatırıma devam için ek 1 milyon ton ham maddeyi ithal ediyoruz” şeklinde konuştu.

1 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Türkiye’de sokak toplayıcıları da dahil 1 milyondan fazla insanın kağıt sektöründen ekmek yediğini hatırlatan Mustafa Saral sözlerine şöyle devam etti: “Yaptığımız üretimle her yıl 55 milyon ağacın kesilmesini önlüyoruz. Katma değeri düşük ham madde alıp işleyerek ihraç ediyoruz. 40 yılda dünyadaki önemli kağıt üreticileri haline getirdiğimiz sektör, sonrası ve etkileri çok iyi hesaplanmayan bir ek vergiye kurban edilmemeli, istihdamı baltalamamalı.”

  • ÇÖP DEĞİL KAĞIT
  • Sıfır Atık Projesinin en büyük ayaklarından biri olduklarının altını çizen Saral, “Sadece bunun için bile devlet kağıt sanayiini desteklemeli” diye konuştu. Toplumda yayılan çöp ithalatı haberlerinin de kesinlikle kağıt sanayii ile ilgili olmadığını vurgulayan Saral sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya plastik kirliğini, okyanuslara dökülen plastik atıkları, bunların doğada yüzlerce yıl kaybolmadığını konuşurken, sadece bizim ülkemizde atık kağıt, atık plastikle aynı kefeye koyuluyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Kağıt en doğa dostu ambalaj. Siz hiç kağıda sarılıp ölen bir balık ya da kaplumbağa resmi gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yok.”

Rusya geri döndü
EKONOMİ
Rusya geri döndü
Bin kadın infazdan kaçtı

Bin kadın infazdan kaçtı

​Ya tecavüz ya intihar ya da infaz...
ABD’de darbe itirafı

ABD’de darbe itirafı

​Müesses nizamın Trump'ı hedef alan planını 2017'de paylaştı.
Rusya geri döndü

Rusya geri döndü

​Rusya'ya ihracat on ayda 3,1 milyar dolara çıktı.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

​Fenerbahçe, iki kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanın sahibi oldu.
Muhammed Mursi'nin ölümü

Muhammed Mursi'nin ölümü

​BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir.
Nikah şahitleri Erdoğan oldu

Nikah şahitleri Erdoğan oldu

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı evlendi.

Euro 2020 yolunda

Euro 2020 yolunda

İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu açıklandı.
Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programında konuştu.
Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Sağlık Bakanlığı devreye girdi

Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı.

Servis şoförü tutuklandı

Servis şoförü tutuklandı

​Avcılar'da gerçekleşen kazada servis şoförü için tutuklama kararı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD ve Rusya sözünü tutmadı

ABD ve Rusya sözünü tutmadı

​Erdoğan, Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hoparlörden ezan okunacak

Hoparlörden ezan okunacak

​Hollanda'da bir ilk.
Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

Üzerine boya döküp saçlarını kestiler

​Kadın belediye başkanına sokak işkencesi.
Dolar güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar ABD ile ilişkileri ve küresel gelişmeleri izliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.