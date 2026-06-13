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ATMACA ve AKYA’dan tam isabet

ATMACA ve AKYA’dan tam isabet

04:0013/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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ATMACA ve AKYA
ATMACA ve AKYA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca denizlerimizde icra edilen Denizkurdu-2 Tatbikatı'na toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı. Tatbikatta, ATMACA gemisavar füzesiyle su üstü hedefini, HİSAR-D RF hava hedefini ve AKYA harp torpidosuyla denizaltından belirlenen hedefi tam isabetle vurdu.

Yeni geliştirilen milli deniz sistemleri, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı’nda icra edilen atışlarda başarıyla kullanıldı. Tatbikatın önceki gün yapılan seçkin gözlemci gününde, ATMACA gemisavar füzesiyle su üstü hedefine, HİSAR-D RF güdümlü mermisiyle hava hedefine ve AKYA harp torpidosuyla denizaltından belirlenen hedefe atış gerçekleştirildi.



#Savunma Sanayi
#ATMACA
#AKYA
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