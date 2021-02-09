Zincir marketlere dikkat çeken çağrı: Hafta sonları satmayın!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu faaliyette olan marketlerin, tekel ürünlerinde olduğu gibi gıda dışında kalan alanlarda da satış yapmaması gerektiğini kaydetti.

Hafta sonları 10.00-17.00 saatlerinde açık olan marketlerin, gıdanın yanı sıra tekstilden zücaciyeye, halıdan televizyona, hırdavattan inşaat malzemesine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerinin karşısına çıktıklarına dikkati çeken Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızın genel alışkanlığı, ihtiyaçlarını hafta sonu alışverişlerde gidermesidir. Pandemi kısıtları nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını hafta sonları açık olan marketlerden karşılıyor. Bu durum da yüzlerce ürünün satıldığı sektörlerde ticaret yapan üyelerimizin mağduriyetine yol açıyor. Zincir marketlerin ürün çeşitleri ve buna bağlı olarak rekabet ettiği sektör sayısı her geçen gün artıyor. Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor."

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"Tüccarımızı genel giderlerini bile karşılayamayacak duruma getirmeyelim"

Baran, iktisadi hayatın en küçük ticari işletmeden en büyük şirkete kadar bir bütün olduğuna, ekonomik sistem içinde hepsinin ayrı rolü bulunduğuna işaret etti.

"Hükümetimiz tekel ürünleri konusunda haksız rekabetin önüne geçerek, marketlerde cumartesi ve pazar günleri tekel ürünü satışlarını yasakladı." ifadesini kullanan Baran, tuhafiyeciden, çorapçıya, hırdavatçıdan, bebe mağazalarına, kırtasiyeciden, elektronik eşya satıcısına kadar hafta sonu dükkanını açamayan tüccarlara da aynı şekilde sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Ekonominin ancak tüm işletmeler ayakta kaldığında güçlü olabileceğine işaret eden Baran, "Bu nedenle zincir marketlere çağrıda bulunuyorum, lütfen hafta sonları gıda dışı ürünleri satmayın. Tüccarımızı genel giderlerini bile karşılayamayacak duruma getirmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

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Baran, açıklamasında zincir marketlerde sürekli ya da dönemsel olarak satışa sunulan ürünlerden bazılarını şöyle sıraladı:

"Kırtasiye ürünleri, kozmetik ürünleri, nalburiye ve hırdavat ürünleri, jeneratör, oto bakım ve aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, navigasyon cihazları, bahçe makineleri, çiçek, tohum, bebek ürünleri, mobilya, spor ve hobi ürünleri, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, halı-kilim, tencere, çatal-kaşık-bıçak, fincan, bardak-sürahi, mutfak sarf malzemeleri, mutfak aletleri, plastik ev gereçleri, banyo mobilyası, banyo askısı, diş fırçalık-sabunluk, çamaşır sepeti, çöp kovası, havluluk, klozet fırçası, baskül, musluk, aydınlatma malzemeleri, priz, kedi-köpek maması, valiz, kıyafet, ayakkabı, terlik, kol saati, beyaz eşyalar, elektrikli ev aletleri, cep telefonu ve aksesuarları, akıllı saat, sanal gerçeklik gözlüğü, televizyon, ses ve görüntü sistemleri, oyun konsolları, bilgisayar, yazıcı, modem."

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