Autoshow yok, festival var

Binlerce kişi, off-road araçlarından motosikletlere kadar pek çok motorlu aracı görmek ve doyasıya eğlenceli bir festival yaşamak için V Weekend Motoring’e koştu.

Intercity İstanbul Park’a gelen ziyaretçiler, festivalde yer alan otomobil ve motosiklet şovları, DJ performansları, drift gösterileri ve ödüllü yarışmalarla eğlence dolu saatler geçirdiler.

FUARCILIK ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR

V Weekend Motoring festivali etkinlikleri öncesinde düzenlenen toplantıda konuşan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Biz fuarcılık anlayışını değiştirecek bir festivale imza atıyoruz. Otomotiv sektöründeki hemen hemen tüm markaların katıldığı festivalimizde fuarcılık yaklaşımını statik sergilemeden canlı sergiye dönüştürdük. Ancak biz bu işin startını verdiğimizde bütün otomobil markaları bizim kadar gönüllü bir şekilde katılımcı olacaklarını söylemişlerdi. Bütün markaların aramızda olması mümkün olmadı.Burası tüm markalar için bir fırsattı” dedi.

İSTANBUL'DAKİ OTO FUARINA KATILIM DÜŞECEK

Vural Ak, sektördeki durumun önümüzdeki yıl mayıs ayında planlanan Autoshow Fuarı’nın yapılmasını zora soktuğunu da kaydederek, “Sektörün önemli bir oyuncusu olarak otomotiv markalarının şu anki mevcut durumunu biliyorum ve 2019 Autoshow’a katılmalarının çok mümkün görünmediğini rahatlıkla söyleyebilirim” şeklinde konuştu.