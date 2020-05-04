Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi AVMler 11 Mayısta kapılarını açıyor Üç ay kira ödemek istemiyorlar
EMLAK

AVM'ler 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor: Üç ay kira ödemek istemiyorlar

11 Mayıs ve 1 Haziran’da AVM’lerin kademeli olarak açılması planlanıyor. Markaların 3 aylık kirasız bir dönem istediğine vurgu yapan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, AVM’nin ortak alanlarına ait işletme giderlerinde önemli sorunların olduğunu, bunun çözülmesi için muhataplarla görüşme halinde olunduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

BMD Başkanı Sinan Öncel, ’’Markalarımız, 3 aylık kirasız bir dönem istiyor. Çünkü ilk 3 ay ciddi ciro düşüşü tahmin ediliyor. Turizm sektörü ciddi yara aldı. Bu süreci takip eden 1 yıl boyunca da ciro kirası ile devam etmeyi muhataplarından istiyor’’ dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

’’18 Mart’ta kapanan perakendeci sektörü, 1 Haziran’da hijyen koşullarla yeniden açılışa hazırlanıyor. Hijyen koşullarının yanında bir de ticari koşullar söz konusu. Bu ticareti koşullar yeni döneme uygun olarak sağlanamaması durumunda perakende sektörünü bazı zorluklar bekliyor.

Bütün bu zorlukları aşıp doğru bir yere varabilmek için markalarımız özellikle şunu talep ediyorlar:

3 aylık kirasız bir dönem istiyor. Çünkü ilk 3 ay ciddi ciro düşüşü tahmin ediliyor.

Turizm sektörü ciddi yara aldı. Bu süreci takip eden 1 yıl boyunca da ciro kirası ile devam etmeyi muhataplarından istiyor.

Bu muhataplar kim? Hem cadde mağazalarının sahipleri hem de AVM yatırımcıları. Bu koşullara uyulmadığı takdirde mağazalarını tazminatsız ve sorunsuz şekilde kapatmak istiyor.

Bir süre de AVM’nin ortak alanlarına ait işletme giderlerinde önemli sorunlarımız vardı. Bunların en kısa zamanda çözülmesi için muhataplarımızla görüşmelerimiz devam ediyor’’.

Enerji alanında çığır açacak: Petrol aramada yeni dönem
EKONOMİ
Enerji alanında çığır açacak: Petrol aramada yeni dönem
Abone Ol Google News
Rehavet trafiği

Rehavet trafiği

​Sokağa çıkma yasağı kalktı, İstanbullu yollara düştü....
Koronavirüs vakası sıfırlandı

Koronavirüs vakası sıfırlandı

Artvin'de ​17 gündür yeni vaka görülmüyor.
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf

​Arda Turan, ilk defa Yeni Şafak Spor'un yayınında açıkladı.
İptal etmeyin öteleyin!

İptal etmeyin öteleyin!

Koronavirüs nedeniyle iptaller artınca çağrı geldi.
Çok sayıda delil var

Çok sayıda delil var

​ABD Dışişleri Bakanı Pompeo virüsün kaynağını açıkladı.
Yüzde 20<br>indirim kampanyası

Yüzde 20
indirim kampanyası

TOKİ'den borcunu erken kapatmak isteyene fırsat.

İstanbul için alarm

İstanbul için alarm

​Sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Üç bakanlık devrede

Üç bakanlık devrede

Krize dönen çay hasadına ilişkin iki formül masada.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Üç ay kira<br>ödemek istemiyorlar

Üç ay kira
ödemek istemiyorlar

11 Mayıs'ta kademeli olarak kapılarını açacaklar.
Ayrılmak istemediler

Ayrılmak istemediler

​Yurtdışından gelenlere 14 günlük konforlu karantina.
LGS için karar günü

LGS için karar günü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine bugün toplanıyor.
Ben iyiyim

Ben iyiyim

​Virüsü yenmeyi başaranlar hastaneye kısa bir bayram yaşatıyor.
Hafter sivilleri katlediyor

Hafter sivilleri katlediyor

​Yerleşim yerlerine top ve füze saldırıları düzenlemişler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.