Ekonomi Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonundan ödül aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonundan ödül aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden biri olarak gösterilen Avrasya Tüneli ile tasarım aşamasından bugüne kadar birçok ilke imza atan ve Türkiye'nin simge yapılarından biri haline gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, Uluslararası Yol Federasyonundan (IRF) ödül aldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada, dünya çapında yol ağlarının gelişimini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kurulan Uluslararası Yol Federasyonunun, her yıl düzenlediği "Global Başarı Ödülleri" ile altyapı teknolojilerinin gelişmesini sağlayan mükemmel ve yenilikçi projelerin yanı sıra bu alanda çalışan başarılı isimlerin seçildiğini söyledi.

Dünya çapında yol politikalarıyla ilgilenen tüm taraflarla iş birliği yapan ve yol ağlarının gelişimini teşvik eden federasyon tarafından her yıl dünyanın sosyal ve ekonomik gelişimine liderlik eden yol endüstrisindeki yenilikçi projeler ve örnek olarak gösterilecek kişilere ödül verildiğini anlatan Turhan, söz konusu ödüllerin şimdiye kadar 30 ülkeden 100'den fazla proje için takdim edildiğini aktardı.

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Ödüller tanıtımın aracı

Söz konusu ödüllerin, yol yapımında uygulanan teknolojik yeniliklerin ve gelişmelerin tüm dünyada tanınması için önemli bir araç olduğunu vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

  • "Dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden Avrasya Tüneli ile tasarım aşamasından günümüze kadar birçok ilke imza attığımız ve kısa sürede Türkiye'nin simge yapılarından biri haline gelen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonundan ödül aldı. Sadece teknik özellikleriyle değil, çok katmanlı ve sağlam finansman yapısıyla da büyük bir başarı örneği sayılan Avrasya Tüneli, Federasyon tarafından 'Proje Finansmanı ve Ekonomi' dalında Global Başarı Ödülü'ne layık görüldü."

Ödül kazananların, World Highway dergisinde yayınlanarak ve IRF GRAA Kazanan Projeler Kitabı'nda proje özeti basılarak dünya çapında tanınmasının sağlandığını ifade eden Turhan, ödülün dün (20 Kasım) Las Vegas'ta düzenlenen gala gecesinde verildiğini kaydetti.

Turhan, bu kapsamda düzenlenen konferansta da yol güvenliğinden ücret toplama sistemlerine, akıllı ulaşımdan trafik yönetimine kadar birçok konuda sunum gerçekleştirildiğini dile getirdi.

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"Uluslararası büyük ödülden dolayı mutluluk duyuyoruz"

Türkiye'nin dev projeleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin uluslararası büyük ödül kazandırmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Turhan, her ödülün sonsuz bir onur hissedilmesini sağlamasının yanında, Türk mühendislere yeni projeler oluşturma gücü verdiğini söyledi.

  • Bakan Turhan, estetik ve teknik özellikleriyle dünyanın nadir birkaç köprüsü arasında yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün "ilklerin köprüsü" olarak adlandırıldığını belirterek, bu tanımın verilen ödüllerle güçlendiğini ifade etti.

Boğazın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim'in 1408 metrelik ana açıklığıyla üzerinde demir yolu sistemi taşıyan en uzun açıklıklı asma köprülerden biri olduğunu aktaran Turhan, bu yapının 322 metre uzunluğundaki kulesiyle 'en yüksek asma köprü' ve 59 metre tabliye genişliğiyle 'dünyanın en geniş asma köprüsü' olmak gibi dünya rekorlarını taşıdığını hatırlattı.

Turhan, "Dünyanın her yerinden hayran olunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye'deki asma köprüleri tekrar uluslararası simge yapıların ön sırasına yerleştirdi." dedi.

Kamu ve özel sektör iş birliği modelinin Türkiye'deki öncülerinden Avrasya Tüneli Projesi'nin 12'nci ödülünü uluslararası Yol Federasyonundan aldığı bilgisini veren Turhan, tünelin çevreye ve toplumsal yaşama katkısının da böylece tescil edildiğini sözlerine ekledi.

İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
FOTOĞRAF 19
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Title
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
İstanbullular Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti
Dün akşam saatlerinde devlet erkanının katılımıyla trafiğe açılan Yavuz Sultan SelimKöprüsü'nden araç geçişleri başladı. Boğazın üçüncü gerdanlığının ulaşıma açıldığını duyan vatandaşlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne akın etti. Köprüye gelen İstanbullular araçlarından inerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Bazı vatandaşlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde selfie çekerken, bir vatandaş ise köprünün korkuluklarına çıkarak müzik eşliğinde oynadı. Vatandaşların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hizmete girmesinden dolayı duyduğu mutluluk görülmeye değerdi.


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