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Ekonomi Avrasya Tüneline uluslararası inovasyon ödülü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrasya Tüneli'ne uluslararası inovasyon ödülü

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, "Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi" ile 'Uluslararası İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

Haber Merkezi AA
Avrasya Tüneli
Avrasya Tüneli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağlayarak İstanbul'un en yoğun trafik akslarından biri olan D-100 yolu ve Sahil Yolu trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli, geliştirdiği "Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi" ile Enterprise Asia tarafından en yenilikçi firmaları ödüllendirmek için her yıl düzenlenen "Uluslararası İnovasyon Ödülleri" kapsamında "Hizmet ve Çözüm" kategorisinde ödül aldı.

Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltacak: Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlandı
EKONOMİ
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltacak: Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlandı

Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi ile 13. uluslararası ödülünü alan Avrasya Tüneli, bu teknolojiyle araç hızlarının sabitlenmesini sağlayarak trafik akışını rahatlamayı, takı̇p mesafelerini koruyarak kaza riskini düşürmeyi ve ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarını azaltarak çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.

Sistem çeşitli senaryolara göre ayarlanabiliyor

Dünya Yol Örgütü (PIARC) tarafından tavsiye edilen ve literatür araştırmaları sonucunda benzer projelerde büyük faydalar sağladığı tespit edilen bu teknolojinin trafik sıkışıklığını yüzde 90'a varan oranda azaltabildiği görülürken, 70 kilometre hıza göre çalışan uygulama, LED tüpler vasıtasıyla tavanda senkronize bir şekilde hareket eden aydınlatmalardan oluşuyor.

Ayrıca sistem, aydınlatmanın hızı, boyutu ve aralık mesafesinin çeşitli senaryolarda çalışmasına olanak sağlıyor. Tünel içinde ortalama trafik hızındaki düşüşün tespit edildiği Avrupa-Asya yönünde en derin noktaya 500 metre kala başlayan uygulama, en derin noktadan çıkışta da bin metre olmak üzere 1,5 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

Yeni Şafak Avrasya Tüneli'nden geçti
OYNAT 03:06
Yeni Şafak Avrasya Tüneli'nden geçti
Avrasya Tüneli bu sabah hizmete açıldı. Yeni Şafak ekibi sabah 07.00'da Yenikapı'dan girip 8 dakika sonra Göztepe'den çıktı. İlk yolcuğun gerçek zamanlı kaydını hızlandırmış olarak yayınlıyoruz.


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