Ekonomi Avro Bölgesinde imalat sanayi PMI geriledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI geriledi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylül ayında 1,2 puan düşerek 48,4 puana indi. PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesinde imalat sanayi PMI geriledi
Foto/arşiv

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu SP Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi imalat sektörü, talebin düşmesi ve fiyat baskılarının artmasıyla gerilemeye devam etti.

Yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretim miktarları azalırken, birçok firma faaliyetlerini yavaşlattı.

Enflasyondaki artış ve ekonomik belirsizlikler, Avro Bölgesi'nde talebi düşürdü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustosta 49,6 puan olan imalat sanayi PMI, eylülde 48,4 puana inerek son 27 ayın en düşük seviyesini gördü. 23 Eylül'de açıklanan öncü veriler PMI'nın 48,5 seviyesine indiğine işaret etmişti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

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