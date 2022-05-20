Ekonomi Avrupa Birliği Rusyaya bağımlılıktan kurtulmak için çıkış yolu arıyor
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Avrupa Birliği Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmak için çıkış yolu arıyor

Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından verilen tepkiler ve artan ambargolara her geçen gün yenisi ekleniyor. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İhtiyaç duyulan gaz için AB'nin Rusya dışı kaynaklardan ithalatını artırması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Rusyaya bağımlılıktan kurtulmak için çıkış yolu arıyor
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, enerjide Rusya'ya bağımlılığı 2027'ye kadar bitirmek istediklerini bildirdi.

Borrell, enerjinin AB dış politikasındaki merkezi konumu hakkında bir blog yazısı yayımladı.

Enerji politikasının her zaman jeopolitik bir konu olduğunu ifade eden Borell, bunun Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da netlik kazandığını belirtti.

Borrell, Rusya'nın enerjiyi "siyasi bir silah" olarak kullanan bir ülke olduğuna işaret ederek, AB'nin Rusya'dan enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltma konusunu yıllardır tartıştığını anımsattı.

"Artık bunu erteleyemeyeceğimizi biliyoruz" diyen Borrell, Rusya'dan enerji ithal ederek Kremlin'in Ukrayna ile savaşma kabiliyetini AB'nin finanse ettiğine dikkati çekti.

Borrell, Avrupa'ya doğal gazın yüzde 40'ından fazlasını Rusya'nın tedarik ettiğini hatırlatarak, "Bu bağımlılığı 2027 yılına kadar bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"AB ülkeleri yeni gaz tedarikçileri bulmalı"

Rusya'dan ithal edilen gaz ve petrolün çoğunun yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği ve tasarrufuyla ikame edileceğini belirten Borrell, "Ancak, ihtiyaç duyulan gaz için AB'nin Rusya dışı kaynaklardan ithalatını da artırması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, AB ülkelerinin koordineli biçimde yeni gaz tedarikçileri bulması gerektiğini vurgulayarak, AB genelinde ortak gaz alma mekanizması geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Tedarik çeşitlendirilmesi amacıyla AB Komisyonunun ABD ile ilave sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı konusunda anlaştığını aktaran Borrell, LNG ve hidrojen tedariki konusunda da Kanada ile çalıştıklarını ifade etti.

Borrell, "AB, yazdan önce Mısır ve İsrail'le Avrupa'ya LNG tedariki konusunda üçlü bir anlaşma imzalamayı hedefliyor." bilgisini paylaştı.

Japonya ve Güney Kore'nin bir miktar LNG kargosunu Avrupa'ya yönlendirdiğini kaydeden Borrell, Katar'ın da Asya ülkeleri ile takas imkanı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Borrell, boru hattı gazı açısından Norveç'in Avrupa'ya teslimatları artırdığını, Cezayir ve Azerbaycan'ın da bunu yapmaya istekli olduklarını vurguladı.

Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) kapasitesinin artırılmasının AB ve Batı Balkanlar'a gaz arzını yükselteceğine işaret eden Borrell, Nijerya, Senegal ve Angola gibi ülkelerin de LNG sağlama potansiyeli olduğunu kaydetti.

"Rusya'ya petrol ambargosu üzerinde müzakereler devam ediyor"

Borrell, AB Komisyonunun 2 hafta önce üye ülkelere Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu da içeren 6'ncı yaptırım paketi teklifini sunduğunu anımsatarak, "Karar için gerekli olan oy birliğini sağlamak için müzakereler devam ediyor. Umarım en kısa sürede paket üzerinde anlaşma sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın hali hazırda dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda olduğunu hatırlatan Borrell, savaşın küresel petrol piyasasında önemli fiyat artışlarına yol açtığını belirtti.

Borrell, İran nükleer anlaşmasının tam ve etin bir şekilde uygulanmasının İran petrol kaynaklarının piyasalara girişini kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar
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Von der Leyen, tam bir kesinti olması durumunda uygulanacak yeni bir dizi acil durum önlemi de geliştirdiklerini ifade ederek, \"Bu krizden çıkarabileceğimiz derslerden biri, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir şekilde yatırım yapmamız gerektiğidir.\" diye konuştu.
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. İhtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor.

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