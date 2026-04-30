Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Belirsizlik sürüyor

Avrupa Merkez Bankası,faizleri sabit tuttu, risklere dikkat çekti.
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevduat faizini beklentiler dahilinde yüzde 2'de sabit tuttu.
ECB ana refinansman faizini yüzde 2,15; gecelik borç verme oranını da yüzde 2,40'ta tuttu.
ECB Yönetim Konseyi, karar metninde
"Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler yoğunlaştı. Yönetim Konseyi, mevcut belirsizliği yönetmek için iyi bir konumda bulunuyor"
ifadelerini kullandı.
#Avrupa Merkez Bankası (ECB)
#faiz
#piyasa