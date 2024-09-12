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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faizi düşürdü: 3 ayda ikinci kez

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde indirim kararı aldı. Mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdi. ECB faiz oranlarını üç ay içinde ikinci kez düşürmüş oldu.

Seren Som
15:22 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:38 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Avrupa Merkez Bankası bu yılın ikinci faiz indirim kararını verdi.
Avrupa Merkez Bankası bu yılın ikinci faiz indirim kararını verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) bu yılın ikinci faiz indirim kararını verdi. Mevduat faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Banka gecelik mevduat faizini yüzde 3,75'ten yüzde 3,50 seviyesine çekti.

  • ECB faiz oranlarını üç ay içinde ikinci kez indirmiş oldu.

Banka politika faizi ve marjinal fonlama tesisinde de teknik ayarlama gerçekleştirdi. Bu ayarlamayla birlikte ana refinansman faizi ile marjinal fonlama tesisi alışılmadık bir oran olan 60 baz puan seviyesinde düşürülerek sırasıyla %3,65 ve %3,90’a çekildi.


Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek üç ay içinde ikinci kez indirmiş oldu. Faiz kararı Euro Bölgesi'nin duraksayan ekonomisine bir destek sunarken önümüzdeki hafta faiz indirimine başlaması beklenen ABD Merkez Bankası ile arasındaki politika farkını genişletti.


  • AMB Haziran'da beklentilere paralel olarak faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitmiş, karar metninde “Faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız. Yönetim Konseyi belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmuyor.” ifadesine yer verilmişti.

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