Avrupa Merkez Bankası faizi düşürdü: 3 ayda ikinci kez

Bugün Merkez Bankası’nın bir süre daha konuşmak istemediği ve hatta “şu anda telaffuz edilmesi bile erken” dediği faiz indirimleri konusundaki son değerlendirmeleri aktaracağım. Hatırlayacağınız üzere bir süreden bu yana faiz indirimleri için 2024 yılının son çeyreğine işaret eden değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştı. Bu değerlendirmelere kaynaklık eden en önemli değişkenlerin başında ise Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki 12 ay sonrası için beklenen enflasyon verisi geliyor. Bir diğer önemli değişken