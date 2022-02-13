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Avrupa ve ABD ile dış ticaret fazlası

Birkaç yıldır Avrupa Birliği üyesi ülkelerle dış ticaret fazlası veren Türkiye, 2021’i ABD ile de dış ticaret fazlası vererek kapattı. Geçen yıl 27 ülkeyi kapsayan AB ile 7,7 milyar dolar, ABD ile 4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Avrupa ve ABD ile dış ticaret fazlası
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Pandemi kısıtlamalarına rağmen geçen yıl ihracat rekoruna imza atan Türkiye, küresel ticaretin önemli aktörü olan Avrupa Birliği ve ABD ile dış ticaret fazlası verdi. Birkaç yıldır Avrupa Birliği üyesi ülkelerle toplamda dış ticaret fazlası veren Türkiye, 2021’i ABD ile dış ticaret fazlası vererek kapattı. Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte ekonomilerin tekrar açılması ve dünya ticaretini canlanmasıyla 2021 yılı Türkiye’nin hem ikili ticarette hem de ihracatta rekorlara imza attığı bir yıl oldu.

AVRUPA’YA DAHA ÇOK SATTIK

  • Türkiye, geçen yıl Avrupa Birliği üyesi ülkelerle toplam 178 milyar 467 milyon dolarlık ticaret yaptı. Türkiye en büyük ticaret ortağı olan Avrupa ile 2018’de dış ticaret fazlası vermeye başladı. 2018’de Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeden toplam 77 milyar dolarlık ithalata karşın 77,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2019’de AB ile daha yüksek bir dış ticaret fazlası yakaladık. 2019’da AB üyesi ülkelerden 67,9 milyar dolar ithalat yapan Türkiye, aynı yıl AB’ye 76,7 milyar dolar ihracat yaptı. Avrupa Birliği ile 7,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. Türkiye geçen yıl Fransa, İspanya, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerle fazla verdi. Almanya, İtalya ve Belçika gibi ülkelerle ticaretimizde ise açık verdik.

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ABD İLE 4 MİLYAR DOLARLIK FAZLA

İhracat yaptığımız ülkeler arasında yer alan ABD, Türkiye’nin dış satımında tarihi zirvelere ulaştığı pazarlardan biri oldu. Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmi geçen yıl 28 milyar dolara çıktı. İkili ticaret hacminin yaklaşık 16 milyar dolarını Türkiye’nin ABD’ye ihracatı oluştururken, yaklaşık 12 milyar dolarını da ABD’nin Türkiye’ye yaptığı dış satım oluşturdu. Türkiye, ABD’ye 4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artış 2021’de yüzde 30’u aştı.

Küresel ekonominin iki önemli pazarına alımdan daha fazla satış yapan Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında ABD’nin ikinci sıraya yükselmesi dikkat çekiyor.

İngiltere ile de üstünlük bizde

  • Türkiye’nin güçlü bir konuma geldiği bir diğer pazar ise İngiltere oldu. Avrupa Birliği’nden çıkmasının ardından Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayan İngiltere ile ikili ticaretimiz geçen yıl 19,2 milyar dolar oldu. Bu rakamın 13,7 milyar dolarını Türkiye’nin İngiltere’ye yaptığı ihracat oluşturdu. İngiltere’den yaptığımız ithalat ise 5,5 milyar dolar oldu.

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