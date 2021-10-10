Ekonomi Avrupada doğal gaz fiyatı endişesi
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa’da doğal gaz fiyatı endişesi

Yetersiz arz ve artan taleple yükselişe geçen doğal gaz fiyatları dünyada kırmızı alarma sebep oldu. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Genel Sekreteri Yury Sentyurin, “Küresel piyasalar kış aylarındaki doğal gaz fiyatlarına ilişkin endişelerle kaynıyor. Avrupa’daki kış oynaklığı tetikleyebilir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa’da doğal gaz fiyatı endişesi
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Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Yury Sentyurin, son dönemde doğal gaz piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sentyurin, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok doğal gaz projesinin ertelendiğini, AB’nin spot fiyatlandırma mekanizmasını benimseme yönünde baskı oluşturduğunu ve bu nedenle doğal gaz fiyatlarındaki artışın çok yönlü bir sorun olduğunu dile getirdi.

SERT KIŞ FİYATI TETİKLER

Sentyurin, Hollanda’da TTF, İngiltere’de NBP gibi doğal gaz ticaret merkezlerinin yanı sıra Asya’da JKM piyasasında da gaz fiyatlarının rekor kırdığını anımsatarak, “Şu anda küresel piyasalar kış aylarındaki doğal gaz fiyatlarına ilişkin endişelerle kaynıyor. Ortalamadan daha düşük sıcaklıklar, Avrupa’da önümüzdeki kış mevsiminde doğal gaz fiyatlarında aşırı oynaklığı tetikleyebilir. Avrupa genelinde birden fazla hükümet gaz ve elektrik faturalarını düşük tutmak için müdahale etmek ve destek vermek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Yury Sentyurin
Yury Sentyurin

İNGİLTERE’DE 9 TEDARİKÇİ BATTI

Enerji piyasalarında belirsizliğin tüketici ve üreticiye zarar verdiğini belirten Sentyurin, “İngiltere’de yalnızca eylülde en az dokuz tedarikçi iflas etti” dedi. Sentyurin, Avrupa’da doğal gaz talebinin 2030’a kadar sabit kalacağının öngörüldüğünü, bölgenin doğal gazı bir geçiş yakıtı olarak benimsediğini ifade etti.

Sadece iki ülkede var: Doğal gaz kaçaklarını tespit için 'Robot Göz'
EKONOMİ
Sadece iki ülkede var: Doğal gaz kaçaklarını tespit için 'Robot Göz'

Depolamanın çılgın projesi: Dünyanın en büyüğü olacak
FOTOĞRAF 8
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Son yıllarda enerji alanında büyük projelere imza atılan Türkiye’de en önemli yatırımlardan birisi olan ve tamamlandığında dünyanın tuz yapılarındaki en büyüğü olacak Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi projesinde Eylül ayı itibariyle yüzde 51 genel ilerleme sağlandı.
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Yerin yaklaşık bin 500 metre kadar altına inilerek tuzun eritilmesiyle oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanırken, her bir mağara yaklaşık 100 milyon metreküp doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. Oluşturulan mağaralar içerisine 60 tane Galata Kulesi alabiliyor, bir Eyfel Kulesi yüksekliğinde. Mevcutta 12 mağaranın tamamlandığı projede ilave 40 mağara ile birlikte 52 mağaraya ulaşılmış olacak.
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Projede Eylül 2021 itibarıyla yüzde 51 genel ilerleme sağlandı <br><br> Eylül 2021 itibarıyla yüzde 51 genel ilerleme sağlanan projede, 40 adet kavernanın oluşturulmasına yönelik tatlı su temin ve tuzlu su deşarj boru hatları, enerji nakil hatları, su alma yapısı, su depoları ve pompa istasyonları inşaat işleri tamamlandı. Projede halihazırda sondaj faaliyetleri ve yeni yüzey tesisi yapım çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında Türkiye’nin hedeflenen toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yaklaşık yarısının Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri’nde depolanması öngörülüyor.
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“Depolamada kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 60’ı güneş enerjisinden karşılandı” <br><br> Proje kapsamında kurulan 1 mWe gücündeki güneş enerjisi santrali vasıtasıyla enerji üretilirken, yıllık 878 ton karbon salınımı önlenerek sürdürülebilir, çevreci kalkınmaya katkı sağlanıyor. Yıl içerisinde güneş enerjisi santrali ile 650 hanenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen miktarda elektrik üretilirken, depolama faaliyetlerinde kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 60’ı güneş enerjisinden karşılandı. Mevcut güneş enerji santraline ilave olarak 2 mWe gücünde güneş enerjisi santrali yapımı çalışmaları devam ediyor.
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Tuz Gölü su seviyesi arttı ve ekosistemin gelişimine katkı sağlandı <br><br> Proje faaliyetleri kapsamında yürütülen yapım çalışmalarında görev alan personelin ise yaklaşık yüzde 26’sı yerel istihdam olarak sağlanıyor. Yürütülmekte olan birçok sosyal sorumluluk projesi ile de yöre halkına sosyal ve ekonomik açıdan katkı sağlanıyor. Ayrıca Tuz Gölü İşletme Müdürlüğünde 5 bin adet, Sultanhanı ilçesinin muhtelif yerlerine de 3 bin 860 olmak üzere toplam 8 bin 860 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
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Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi I. ve II. etap çalışmaları kapsamında oluşturulmakta olan kavernalar için Hirfanlı Barajından alınan tatlı suyun işlem sonrası Tuz Gölü’ne deşarjı neticesinde Tuz Gölü su seviyesi arttı ve ekosistemin gelişimine katkı sağlandı. Proje sayesinde Türkiye’ni en büyük flamingo (allı turna) kolonisini barındıran Tuz Gölü habitatı canlanırken, bu sayede flamingo sayısı arttı.
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Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi dünyanın en büyüğü olacak
Title
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi dünyanın en büyüğü olacak
Depolamanın çılgın projesi: Dünyanın en büyüğü olacak
Tamamlandığında dünyanın tuz yapılarındaki en büyüğü olacak Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi projesinde Eylül ayı itibariyle yüzde 51 genel ilerleme sağlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, Türkiye'nin hedeflenen toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yaklaşık yarısının Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri'nde depolanması öngörülüyor.
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