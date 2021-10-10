Avrupa’da doğal gaz fiyatı endişesi

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Yury Sentyurin, son dönemde doğal gaz piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sentyurin, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok doğal gaz projesinin ertelendiğini, AB’nin spot fiyatlandırma mekanizmasını benimseme yönünde baskı oluşturduğunu ve bu nedenle doğal gaz fiyatlarındaki artışın çok yönlü bir sorun olduğunu dile getirdi.

SERT KIŞ FİYATI TETİKLER

Sentyurin, Hollanda’da TTF, İngiltere’de NBP gibi doğal gaz ticaret merkezlerinin yanı sıra Asya’da JKM piyasasında da gaz fiyatlarının rekor kırdığını anımsatarak, “Şu anda küresel piyasalar kış aylarındaki doğal gaz fiyatlarına ilişkin endişelerle kaynıyor. Ortalamadan daha düşük sıcaklıklar, Avrupa’da önümüzdeki kış mevsiminde doğal gaz fiyatlarında aşırı oynaklığı tetikleyebilir. Avrupa genelinde birden fazla hükümet gaz ve elektrik faturalarını düşük tutmak için müdahale etmek ve destek vermek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

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Yury Sentyurin

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Enerji piyasalarında belirsizliğin tüketici ve üreticiye zarar verdiğini belirten Sentyurin, “İngiltere’de yalnızca eylülde en az dokuz tedarikçi iflas etti” dedi. Sentyurin, Avrupa’da doğal gaz talebinin 2030’a kadar sabit kalacağının öngörüldüğünü, bölgenin doğal gazı bir geçiş yakıtı olarak benimsediğini ifade etti.

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