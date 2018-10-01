Avrupa’da en çok ceza Almanya’da ödeniyor

Dövizdeki artış nedeniyle Avrupa otoyollarında nakliye firmalarının ödediği cezalar giderek önem kazanıyor. En çok ihracat yapılan ülke konumundaki Almanya, otoyollarda ödenen cezalarda da ilk sırada yer alıyor. Sürücülerden kaynaklanan kural ihlalleri, araç bakım ve evraklardaki eksikler nedeniyle Avrupa otoyollarında ödenen cezalar 2018’in ilk 9 ayında yaklaşık 137 bin avroya ulaşırken, bu rakamın yaklaşık yüzde 70’i Almanya otoyollarında kesiliyor. Avusturya, yaklaşık 30 bin avro ile Almanya’dan sonra en çok ceza ödenen ikinci ülke konumunda.

Avrupa yollarında Türk nakliyecisinin ödediği cezalarla ilgili bilgi veren DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Artan döviz kurları lojistik sektörünü pek çok açıdan olumsuz etkiledi. Avrupa’ya giden araçlar, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle dönüşte ithalat yükü bulmakta çok zorlanıyorlar. Ancak ihracat navlunları bu duruma endeksli olarak artmıyor. Öte yandan eskiden çok önemsenmeyen otoyol cezaları günümüz koşullarında önemli bir diğer maliyet kalemi olarak karşımıza çıkıyor. DKV müşterileri arasında yaptığımız bir çalışma bize Türk nakliye firmalarının en çok Almanya otoyollarında ceza ödediğini gösteriyor. Bu yılın ilk dokuz ayında kesilen cezalar 2017 yılı toplamından yüzde 12 daha fazla. Bu hızda devam edilirse nakliyeciler yılı yüzde 50 daha fazla ceza ödemesi ile kapatacaklar. Bu cezaları en aza indirmek mümkün. Nakliye firmalarına araçlarına gereken bakımları yaptırmalarını, evraklarını, otoban ödeme cihazlarını tamamlayarak yola çıkmalarını önemle tavsiye ediyoruz” dedi.

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Almanya’da ödenen cezaların çoğu takometre ihlali kaynaklı

Almanya’da ödenen cezaların çoğu, şoförlerin günlük toplam çalışma ve dinlenme saati (TAKO) kuralına uymamaları nedeniyle kesiliyor. TAKO kuralına göre Avrupa otobanlarında bir şoför aralıksız 4.5 saatten fazla çalışamıyor. Şoförün kaç kilometre gittiğini ve ne kadar dinlendiğini ölçen dijital TAKO cihazı verilerinin 90 günlük periyotlarda sisteme girilmesi gerekiyor. Aksi halde firmalar her defasında yaklaşık bin 600 avroluk cezalar ödemek zorunda kalıyor.

Avusturya’da ise cezaya neden olan konu Avusturya otobanlarında seyir halinde iken araç aks sayılarının yanlış beyan edilmesi ve bu beyana dayalı yanlış ücretlendirme. Şoförün taşıdığı yüke uygun olarak, araçlarda monteli bulunan bir cihaza aracın aks sayısını manuel olarak tanımlaması ve buna göre otoban geçişini ödemesi gerekiyor. Yanlışlıkla bu sayının aracın mevcut durumu ile uyumlu olmaması durumunda daha düşük aks sayısına göre otoban ücreti ödeniyor ve cezaya tabi oluyor. 5 saat içinde söz konusu farkın ödenmemesi halinde ise ceza iki katına çıkıyor.

Şirketlerin Avusturya otoban sistemine üye olarak bunu önlemesi mümkün. Yanlış aksla geçtiğinde araç kayıtlı ise bunun kasti olmadığı varsayılıyor ve ceza kesilmiyor, ek ödeme ile araç cezadan muaf tutuluyor.

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