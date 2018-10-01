Ekonomi Avrupada en çok ceza Almanyada ödeniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa’da en çok ceza Almanya’da ödeniyor

DKV kart ile Avrupa’da Türk firmalarının ödediği cezalar 2018’in ilk 9 ayında yaklaşık 137 bin avroya ulaşırken, bunun yüzde 70’i Almanya otoyollarında kesiliyor. Avusturya, yaklaşık 30 bin avro ile Almanya’dan sonra en çok ceza ödenen ikinci ülke konumunda. Cezalar Almanya’da takometre ihlalleri, Avusturya’da ise eksik belge ve hatalı aks sayısı beyanı nedeniyle kesiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk firmalar her defasında yaklaşık bin 600 avroluk cezalar ödemek zorunda kalıyor.
Türk firmalar her defasında yaklaşık bin 600 avroluk cezalar ödemek zorunda kalıyor.

Dövizdeki artış nedeniyle Avrupa otoyollarında nakliye firmalarının ödediği cezalar giderek önem kazanıyor. En çok ihracat yapılan ülke konumundaki Almanya, otoyollarda ödenen cezalarda da ilk sırada yer alıyor. Sürücülerden kaynaklanan kural ihlalleri, araç bakım ve evraklardaki eksikler nedeniyle Avrupa otoyollarında ödenen cezalar 2018’in ilk 9 ayında yaklaşık 137 bin avroya ulaşırken, bu rakamın yaklaşık yüzde 70’i Almanya otoyollarında kesiliyor. Avusturya, yaklaşık 30 bin avro ile Almanya’dan sonra en çok ceza ödenen ikinci ülke konumunda.

Avrupa yollarında Türk nakliyecisinin ödediği cezalarla ilgili bilgi veren DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Artan döviz kurları lojistik sektörünü pek çok açıdan olumsuz etkiledi. Avrupa’ya giden araçlar, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle dönüşte ithalat yükü bulmakta çok zorlanıyorlar. Ancak ihracat navlunları bu duruma endeksli olarak artmıyor. Öte yandan eskiden çok önemsenmeyen otoyol cezaları günümüz koşullarında önemli bir diğer maliyet kalemi olarak karşımıza çıkıyor. DKV müşterileri arasında yaptığımız bir çalışma bize Türk nakliye firmalarının en çok Almanya otoyollarında ceza ödediğini gösteriyor. Bu yılın ilk dokuz ayında kesilen cezalar 2017 yılı toplamından yüzde 12 daha fazla. Bu hızda devam edilirse nakliyeciler yılı yüzde 50 daha fazla ceza ödemesi ile kapatacaklar. Bu cezaları en aza indirmek mümkün. Nakliye firmalarına araçlarına gereken bakımları yaptırmalarını, evraklarını, otoban ödeme cihazlarını tamamlayarak yola çıkmalarını önemle tavsiye ediyoruz” dedi.

REKLAM

Almanya’da ödenen cezaların çoğu takometre ihlali kaynaklı

Almanya’da ödenen cezaların çoğu, şoförlerin günlük toplam çalışma ve dinlenme saati (TAKO) kuralına uymamaları nedeniyle kesiliyor. TAKO kuralına göre Avrupa otobanlarında bir şoför aralıksız 4.5 saatten fazla çalışamıyor. Şoförün kaç kilometre gittiğini ve ne kadar dinlendiğini ölçen dijital TAKO cihazı verilerinin 90 günlük periyotlarda sisteme girilmesi gerekiyor. Aksi halde firmalar her defasında yaklaşık bin 600 avroluk cezalar ödemek zorunda kalıyor.

Avusturya’da ise cezaya neden olan konu Avusturya otobanlarında seyir halinde iken araç aks sayılarının yanlış beyan edilmesi ve bu beyana dayalı yanlış ücretlendirme. Şoförün taşıdığı yüke uygun olarak, araçlarda monteli bulunan bir cihaza aracın aks sayısını manuel olarak tanımlaması ve buna göre otoban geçişini ödemesi gerekiyor. Yanlışlıkla bu sayının aracın mevcut durumu ile uyumlu olmaması durumunda daha düşük aks sayısına göre otoban ücreti ödeniyor ve cezaya tabi oluyor. 5 saat içinde söz konusu farkın ödenmemesi halinde ise ceza iki katına çıkıyor.

Şirketlerin Avusturya otoban sistemine üye olarak bunu önlemesi mümkün. Yanlış aksla geçtiğinde araç kayıtlı ise bunun kasti olmadığı varsayılıyor ve ceza kesilmiyor, ek ödeme ile araç cezadan muaf tutuluyor.

Yerli üretim logolu ürünler raflarda
EKONOMİ
Yerli üretim logolu ürünler raflarda

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,5 trilyon lira oldu
EKONOMİ
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,5 trilyon lira oldu

Dolar son 1.5 ayın en düşük seviyesinde
EKONOMİ
Dolar son 1.5 ayın en düşük seviyesinde

Kıbrıs'ta Türkiye'yerağmen adım atılamaz

Kıbrıs'ta Türkiye'yerağmen adım atılamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te önemli açıklamalar.
Kimse Meclis'in sesini kısamaz

Kimse Meclis'in sesini kısamaz

​Binali Yıldırım Meclis'in yeni dönem açılışını yaptı.
Dayısı da şikayetçi

Dayısı da şikayetçi
Valilik el attı

Valilik el attı

'Yüzde 25'lik zam ekonomik şartlara uygun değil'
Buzlar eriyor

Buzlar eriyor

​Almanya'dan Suudi Arabistan'a 254 milyon avroluk silah satışı.
1.5 ayınen düşüğünde

1.5 ayınen düşüğünde

Piyasalardaki iyimser hava ile düşüş hızlandı.
Rekor hala 57'de

Rekor hala 57'de

Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı.
Bu nasıl hayvanlık

Bu nasıl hayvanlık

​Ördek yedikleri iddiasıyla 2 köpeğin av tüfeğiyle öldürüldüğü anlar kamerada

FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek

FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek

Örgütün kirli yüzü deşifre ediliyor.
En büyük tehlike

En büyük tehlike

28 milyon mülteci çocuk felaketin eşiğinde.
Hızla yaşlanıyoruz

Hızla yaşlanıyoruz

​Prof. Dr. Ersöz: Mutlak yaşlı sayısı ve ortanca yaşı giderek yükseliyor.
Krizin yeniadresi: Kilise!

Krizin yeniadresi: Kilise!

​Ortodoks dünyasındaki çatlak derinleşiyor.
Almanya'ya dönemediler

Almanya'ya dönemediler

​Uçağın tekeri pistten çıktı, yolcular indirildi.
Misafirliğin gereğini bilin

Misafirliğin gereğini bilin

Suriyeli kanaat önderlerine validen net mesajlar.
Değişimde ısrarcıyım aday değilim

Değişimde ısrarcıyım aday değilim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Sorun yönetim biçimi ve ilkeler.
'İş birliğini' görüştüler

'İş birliğini' görüştüler

Suudi Prens ile Kuveyt Emiri, Beyan Sarayı'nda bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.