Avrupa'da gaz fiyatları arz endişeleriyle dalgalı seyir izliyor

Türkiye, doğalgazda enerji merkezi olma potansiyeli yüksek bir ülkedir. Doğalgazda merkez ülke olmak, doğalgazın üretiminde, taşınmasında, doğalgazın sıvılaştırılmasında ve ihracatında öncü rol oynamaktır. Türkiye, bir yandan zengin doğalgaz kaynaklarına sahip olan ülkelere komşu iken diğer yandan yüksek miktarda doğalgaz tüketen ve doğalgazda dışarıya bağımlı olan başta da Avrupa ülkelerine yakın bir ülkedir. Dolayısıyla, doğalgazda merkez ülke olması sayesinde, Türkiye hem kendi ihtiyacı olan