Avrupa’da kripto para fonuna ilk onay

ConsulCoin Kriptopara Fonu’nun özellikle güvenlik konularında çeşitli problemlere sahip olan eski borsa sisteminin yerini alarak ve şeffaflık ve profesyonel yatırımcılara uygunluk sunarak alternatif bir kanal olmayı hedeflediği belirtilirken, fon kapsamında blockchain teknolojisi kullanılmasıyla gerçekleştirilen işlemlerdeki ücretlerin azaltıldığı vurgulandı.

Malta merkezli yatırım fonu Magiston Funds Sicav Plc’nin ve yine Malta merkezli blockchain şirketi Consulcesi Tech’in son projesi olarak oluşturulan fonun sunduğu hizmetlerin regüle edilen bir alanda kurumsal yatırımcılara, portföylerinde çeşitlilik sağlayabilecek yeni çözümler oluşturacağının da altı çizildi.

Consulcesi Başkanı Massimo Tortorella, “Şu an kripto para birimi sektörüne yatırım yapmak için ideal bir andayız” dedi ve fiyatların şu an geçen ayların dalgalanma eğilimini geride bırakarak gerilediğini ve yatırımcılara doğru bir denge sunduğunu söyledi.

Tortorella, şöyle devam etti:

“Ekonomist ve uzmanlara göre, kripto para birimleri sektörünün orta uzun vadede analiz edilmesi gerekiyor. Bloomberg verileri ise, 2015 yılından bu yana Bitcoin’in yüzde 1,400 değer kazandığını ve bu rakamın 2014’den bu yana ise yüzde 2,000 olduğunu ortaya koyuyor. Biz de gerçek büyüme öngörüsünün şekillendirdiği sektöre göre bu yönde hesaplamalar yapıyoruz.

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