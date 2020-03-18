Avrupa’da otomotiv üretimi de durdu

Koronavirüs salgını sebebiyle özellikle Avrupa’daki otomotiv fabrikalarında üretime ara verildi. Salgından en ağır etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da Alfa Romeo, FİAT, Chrysler, Jeep, Lancia, Masserati ve Dodge gibi pek çok markayı çatısı altında barındıran FCA, bu bölgedeki 4 fabrikasında üretimi geçtiğimiz hafta durdurmuştu. Grubun Avrupa’nın diğer ülkelerinde de üretime ara verileceği öğrenildi. FCA’yı İtalya’da üretim tesisi olan Ferrari’de takip ediyor. İspanya’da da son günlerde artan vakalardan dolayı bazı markalar tesislerindeki çalışmayı durdurma kararı aldı. Virüsten en çok etkilenen marka ise Seat oldu. İspanyol markanın Barselona fabrikasının 6 haftaya kadar kapalı kalabileceği belirtildi.

HEMEN HER MARKAYI ETKİLEDİ

İspanya’da bir diğer fabrikası olan üretici ise Renault da üretimini durdurma kararı aldı. Ford’un da Valencia fabrikasında üretimini bir hafta boyunca durduracağı öğrenildi. Alman otomotiv markası Volkswagen, Slovakya’da ve Amerika’da yer alan tesislerinde üretime ara verdiğini açıkladı. Bratislava’da bulunan tesiste grup Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda ve Seat modellerini üretirken Bentley ürünleri içinde bazı parçalar üretiyor. Nissan’ın Barselona’daki fabrikası da üretime ara verdi. Fransız PSA Grubu da Fransa’da bulunan fabrikalarındaki üretimi bir süre durduracağını işçi sendikalarına bildirmiş durumda.