Avrupa'da sert kış ve Rus gazında düşüş LNG talebini artırdı

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü'nün yayımladığı 3 aylık gaz piyasası raporuna göre, şubatta Avrupa'da gaz fiyatları zirve yaptı.

Hollanda merkezli TTF vadeli gaz kontratları 11 Şubat'ta megavatsaat başına 57,32 avroya kadar çıktı.





Rapora göre, kış boyunca yaşanan sert soğuklar, yenilenebilir enerji üretimindeki düşük performans ve Rusya-Ukrayna savaşının enerji arzına etkileri, Avrupa'da depolardaki gaz stoklarının hızla tükenmesine neden oldu. Bu durum, LNG ithalatını teşvik etti.





Avrupa, şubat-mart döneminde Asya'ya kıyasla daha yüksek fiyatlar sunduğu için ABD'den daha fazla LNG kargosu çekti.

Bununla birlikte, söz konusu dönemde gaz fiyatlarında genel olarak düşüş yaşandı. ABD ile Çin arasında kızışan ticaret savaşının küresel ekonomik büyüme beklentilerini zayıflatması enerji talebinde belirsizlik yaratırken, yatırımcı güvenini sarstı. Martta beklenen ABD tarifeleri 2 Nisan'da açıklandı ve piyasaları olumsuz etkiledi.

Gaz arzı cephesinde ise Avrupa, düşen yerli üretim ve boru gazı ithalatını depolardan çekilen gaz ve artan LNG ithalatıyla dengeledi. Özellikle ABD'nin Plaquemines LNG Tesisi'nden gelen yeni LNG arzı durumu destekledi. Çin'in LNG ithalatındaki düşüş de Avrupa'ya daha fazla kargo yönelmesine katkı sağladı.





Rapora göre, Avrupa'da toplam gaz talebi yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarken, bu artışın büyük ölçüde hava koşullarına bağlı olduğu belirtildi. Sanayi gaz talebi sabit kalırken, ısınma ve elektrik üretiminde gaz kullanımı yükseldi.





Yaz aylarında ise Avrupa'nın yeniden gaz depolarını doldurma çabalarıyla LNG talebinin güçlü seyretmesi bekleniyor. Ancak fiyatların, şirketleri yaz boyunca gaz depolamaya teşvik edecek kadar cazip olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.







