Ekonomi Avrupa depolarında doğalgaz krizi
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa depolarında doğalgaz krizi

Avrupa'nın doğal gaz depolarının doluluk oranı geçen yıl ocak sonu itibarıyla yüzde 52 seviyesindeyken, bu yılın aynı döneminde yüzde 37'ye geriledi. Uzmanlar, doğal gazda arz sıkıntısının, Avrupa tarafından istenmeyen Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattının gerçek bir ihtiyaç olduğunu göstermek isteyen Rusya'dan kaynaklandığı görüşünü de savunuyor.

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Haber Merkezi AA
​Avrupa depolarında doğalgaz krizi
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Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Ocak 2021'de Avrupa'daki doğalgaz depolarında yaklaşık 60 milyar metreküp gaz bulunuyordu ve doluluk oranı yüzde 52 olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da deposunda en fazla doğal gaz bulunan ülke 10 milyar metreküple İtalya oldu. İtalya'yı 8,7 milyar metreküple Almanya, 4,4 milyar metreküple Fransa izledi.

Avrupa'da depoların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 36,6 seviyesinde bulunuyor.

Talep artışı ve soğuk kış etkisi

Kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçmesi ve enerji talebindeki artış depolardaki doğal gazın daha çok kullanılmasına yol açtı. Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarını azaltması ve hidroelektrik santrallerinden üretimin azalması da depolardaki gazın azalmasında etkili oldu.

Rusya Ukrayna arasında doğalgaz krizi

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle doğal gaz tedarikinde sıkıntı yaşanabileceğini ifade ediyor. Avrupa ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında savaş çıkması durumunda, Avrupa gazının yüzde 40'ını tedarik eden Rusya'nın uygulanacak yaptırımlara vanaları kapatmakla karşılık vermesinden endişe ediyor.

Rusya, Avrupa'ya doğal gazı ya uzun vadeli kontratlarla ya da belli miktar gaz satışını sağlayan tek seferlik anlaşmalarla sağlıyor. Öte yandan, Rusya'nın Avrupa'ya yüzde 15 daha fazla gaz gönderme kapasitesi olduğu ifade ediliyor.

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