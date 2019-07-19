Avrupalı turist ‘Türkiye’ dedi

Avrupa’dan gelen turist sayıları özellikle son aylarda eski seyrine döndü. Bu yıl günlük gelen turist rekorlarının kırıldığı turizmin başkenti Antalya'da, Avrupa pazarındaki çift haneli büyüme yüzleri güldürdü. Geçen yılın ilk yarısında 788 bin 4 Alman turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 19,47 artışla 941 bin 406 Alman turist geldi. Yine geçen yıl ocak-haziran döneminde 237 bin 236 İngiliz turistin geldiği turizmin başkentini bu yıl yüzde 23,34 artışla 292 bin 616 İngiliz turist ziyaret etti. Polonya'dan ise 139 bin 315 turistin ziyaret ettiği kenti, yüzde 42,71 artışla 198 bin 812 Polonyalı turist tercih etti.

ANTALYA'DA HEDEF 16 MİLYON KİŞİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, bu yıl geçen yılın üzerine yüzde 15'lik bir büyüme eklediklerini söyledi. Geçen sene Antalya'da 14 milyon turist ağırladıklarına işaret eden Yağcı, bu sene 15-16 milyon turiste ulaşabileceklerine değindi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise, "Turist başına gelirde şu anda yüzde 8'leri bulduk. Temmuz, ağustostan sonra yüzde 10'ları buluruz” dedi.