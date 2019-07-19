Ekonomi Avrupalı turist Türkiye dedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupalı turist ‘Türkiye’ dedi

Türkiye’ye Avrupalı turist aktı. Artış, geçen yıla göre çift haneli büyüme getirdi. Yılın ilk yarısında Antalya’ya gelen Almanlarda yüzde 19,47, İngilizlerde yüzde 23,34 artış yakalandı. Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, “Turist başına gelirde yüzde 10 artış hedefi koymuştuk. Temmuz-ağustosta bu hedefe ulaşırız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa’dan gelen turist sayıları özellikle son aylarda eski seyrine döndü. Bu yıl günlük gelen turist rekorlarının kırıldığı turizmin başkenti Antalya'da, Avrupa pazarındaki çift haneli büyüme yüzleri güldürdü. Geçen yılın ilk yarısında 788 bin 4 Alman turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 19,47 artışla 941 bin 406 Alman turist geldi. Yine geçen yıl ocak-haziran döneminde 237 bin 236 İngiliz turistin geldiği turizmin başkentini bu yıl yüzde 23,34 artışla 292 bin 616 İngiliz turist ziyaret etti. Polonya'dan ise 139 bin 315 turistin ziyaret ettiği kenti, yüzde 42,71 artışla 198 bin 812 Polonyalı turist tercih etti.

ANTALYA'DA HEDEF 16 MİLYON KİŞİ

  • Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, bu yıl geçen yılın üzerine yüzde 15'lik bir büyüme eklediklerini söyledi. Geçen sene Antalya'da 14 milyon turist ağırladıklarına işaret eden Yağcı, bu sene 15-16 milyon turiste ulaşabileceklerine değindi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise, "Turist başına gelirde şu anda yüzde 8'leri bulduk. Temmuz, ağustostan sonra yüzde 10'ları buluruz” dedi.

Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor
EKONOMİ
Emirates, Türkiye'de kabin memurları arıyor
Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Teröristin fotoğrafı yayınlandı

Türk diplomatı şehit eden teröristin kimlik bilgileri yayınlandı.
Resmen Galatasarayda

Resmen Galatasaray'da

​​Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcunun maliyetini açıkladı.
NATOyu zaafa uğratacak

NATO'yu zaafa uğratacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 yorumu.
Yaptırım düşünmüyorum

Yaptırım düşünmüyorum

​ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması.
İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail şiddetini anlatan videoyu beğenen diplomat hedefte.
Planlı terör saldırısı

Planlı terör saldırısı

IKYB, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'den ortak bildiri

'Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını yerinde buluyoruz.'

Taziye telefonu

Taziye telefonu

​Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi diplomat, şehit edilmişti.
Rahatsızlığı<br> dile getirdi

Rahatsızlığı
dile getirdi

İbrahim Kalın, Bolton ile F-35'leri görüştü.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

​Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
İstanbul'da<br> yol çöktü

İstanbul'da
yol çöktü

Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.