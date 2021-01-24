Ekonomi Avrupalılar Türk çayını çok sevdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupalılar Türk çayını çok sevdi

Türkiye'de üretilen doğal ve sağlıklı çay, dünyada 114 ülkeye ihraç ediliyor. Belçika, Almanya ve Hollanda’da tüketilen Türk çayı geçen yıl ilk kez 13 ülke tarafından da tercih edilmeye başlandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, geçen yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton Türk çayı satıldı, 15 milyon 247 bin dolar kazanç elde edildi. Bir önceki yıla göre çay ihracatında yaklaşık yüzde 19 artış sağlandı.

Türk çayı dünyada en çok Belçika'da tüketiliyor. Belçika'ya geçen yıl 1341 ton çay ihraç edilirken, bu ülkeyi Almanya ve Hollanda izledi. Geçen yıl ilk kez Uruguay, Yemen, Endonezya, Panama, Etiyopya, Sırbistan, Gabon, Cape Verde, Estonya, Zambiya, Vietnam, Mauritius ve Dominik Cumhuriyeti'ne de Türk çayı satıldı.

DHA
Çaya rağbet büyük

Türk beyaz çayı Japonya'ya şifa oldu
HAYAT
Türk beyaz çayı Japonya'ya şifa oldu

En doğal çay


Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Türk çayının dünyada beğenildiğini ve istenildiğini söyledi. Dünyada Türklerin olduğu her yerde Türk çayının satıldığına dikkat çeken Alim, "Türkler bulunduğu ülkelerde çayımızı arıyor. Avrupa'da, Türk çayının en fazla satılıyor olmasının sebebi de buralarda Türklerin yoğunlukta olması.

  • Tabii ki bizim çayımız üzerine kar yağan bir çay olduğu için diğer ülkelerde olduğu gibi hiçbir ilaçlama yok, pestisit kalıntısı yok, doğal bir çay. Bahçeden geliyor, işleniyor ve bardağı kadar gidiyor. Sağlık açısından zararı olmadığı gibi faydaları var" dedi.

DHA
Çayı anlatan mektuplar yazılıyor.

Çayımızı anlatan mektuplar yazılıyor

İnsanlar gördükçe, tattıkça yabancı çaylarla Türk çayını karşılaştıkları zaman aradaki farkı, doğallığı gördüklerini ifade eden Alim, "Bizim çayımızın menşei, yapılışı, üretimi belli, kimyasal hiçbir bağı yok, doğal, sağlık açısından da faydalı.

  • Bunu da Türkler çok iyi bildikleri için nerede olurlarsa olsunlar Türk çayını arıyor, buluyor, tüketiyorlar. Bu anlamda da Avrupa ülkelerindeki satışımız fazla. Ancak satış rakamlarını artırmamız gerekiyor.

Ticari ateşelerimizin olduğu ülkelere çayımızın kalitesini, üretimini, sağlık için faydalarını anlatan mektuplar yazıyoruz. Ticari ateşelerin bulundukları ülkelerde çay ticareti yapan kişilere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den 105 ülkeye çay ihracatı
EKONOMİ
Türkiye'den 105 ülkeye çay ihracatı

Türk çayını 2020'de en çok Belçika talep etti: 5 milyon dolarlık ihracat
EKONOMİ
Türk çayını 2020'de en çok Belçika talep etti: 5 milyon dolarlık ihracat
Abone Ol Google News
Yarına dikkat!

Yarına dikkat!

​Marmara için sarı kodlu fırtına uyarısı.
ABD bu olayı konuşuyor

ABD bu olayı konuşuyor

​148 TL'lik hesaba öyle bir bahşiş bıraktı ki...
Botlarla gideceğiz

Türk gemisine saldırıyla ilgili büyükelçiden açıklama.

Ayasofya'nın kopyasını yaptırıyor

Ayasofya'nın kopyasını yaptırıyor

Milis anıtı olacak.​

Sağlığınızdan olmayın

Sağlığınızdan olmayın

​Salgında takviye edici gıdalara dikkat.

Aşı sırası 65 yaşta

Aşı sırası 65 yaşta

​85 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması tamamlanıyor.
HDP binasına terör operasyonu

HDP binasına terör operasyonu

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın afişlerini asmışlar.
Acılar hala taze

Acılar hala taze

​Elazığ depreminin üstünden bir yıl geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.