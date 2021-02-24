Avrupa’nın en çok satan ticari aracı oldu

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Ducato 150 bin adetlik satış performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar payını ise yüzde 3 artırmayı başardı.

Fiat Ducato 2021 yılında 40’ıncı yaşına basıyor. Fiat Professional’ın 1981 yılında pazara sunulan modeli, çok yönlü kullanım özellikleri, güçlü motorları ve düşük işletme maliyetleri ile 2020 yılında Avrupa pazarının en çok tercih edilen ticari aracı oldu.

Fiat Ducato, 150 bin adetlik satış performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar payını ise yüzde 3 artırdı.

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