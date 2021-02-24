Ekonomi Avrupanın en çok satan ticari aracı oldu
OTOMOTİV

Fiat Ducato, Avrupa’nın en çok satan ticari aracı oldu

Avrupa’nın en çok satan ticari aracı oldu

Fiat Ducato, Dataforce’un yaptığı araştırmaya göre, 2020 yılında tüm segmentler içerisinde Avrupa pazarının en çok satan ticari aracı oldu.

Haber Merkezi AA
Fiat Ducato
Fiat Ducato

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Ducato 150 bin adetlik satış performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar payını ise yüzde 3 artırmayı başardı.

Fiat Ducato 2021 yılında 40’ıncı yaşına basıyor. Fiat Professional’ın 1981 yılında pazara sunulan modeli, çok yönlü kullanım özellikleri, güçlü motorları ve düşük işletme maliyetleri ile 2020 yılında Avrupa pazarının en çok tercih edilen ticari aracı oldu.

Fiat Ducato, 150 bin adetlik satış performansına ulaştı ve pazardan yüzde 20,5 pay alarak satış adetlerini yüzde 7,6 ve pazar payını ise yüzde 3 artırdı.

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