Avrupa’nın tedarik merkezi Türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında kahramanlık gösteren 2 Türk genciyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen -canını hiçe sayarak- diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında, "Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılanları Yaradan’dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim" ifadelerini kullandı.