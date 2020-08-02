Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Adada doluluk yüzde 100e ulaştı Plajlarda adım atacak yer kalmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avşa Adası’nda boş yer kalmadı

Adada doluluk yüzde 100'e ulaştı: Plajlarda adım atacak yer kalmadı

Kurban Bayramı tatili için çok sayıda vatandaş denize kıyısı olan bölgelere akın edince kimi yerlerde doluluk oranları yüzde 100 seviyesine kadar ulaştı. Koronavirüs nedeniyle sezonun da geç başlamasıyla birlikte Avşa Adası'ndaki tesislerde doluluk oranları tam kapasiteye çıkarken plajlarda ise adım atacak yer kalmadı. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da vatandaşların rahat bir tatil geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Avşa Adası'ndaki plajlarda adım atacak yer kalmadı.
Avşa Adası'ndaki plajlarda adım atacak yer kalmadı.

Marmara Adalar Belediyesi’ne bağlı Avşa Adası Kurban Bayramı tatili ile birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaşanan ve yaşanabilecek tüm sorunlara karşı tedbirlerini aldıklarını belirterek, belediye ekiplerinin 24 saat esasına göre hizmet verdiğini söyledi.

Avşa Adası'ndaki plajlarda adım atacak yer kalmadı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy Avşa Adası’nda çektiği video ile tatilcilere seslendi. Avşa Adası’nın yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştığını kaydeden Süleyman Aksoy,

ADIM ATACAK YER YOK

“Şu anda Avşa Adamızda görüldüğü gibi plajlarımızda adım atacak yer yok. Adamız tamamıyla gelen turistlerimizle dolmuş vaziyette. Şu anda çok şükür belediyenin hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı olmamakla beraber akşam saatlerinde su sıkıntımız çok az da olsa kendini göstermeye başlıyor. Belediye olarak bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Gelen vatandaşlarımızın tatilini en iyi şekilde yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah sıkıntısız bir tatil, sıkıntısız bir sezon olur. Herkesin bayramını tekrar kutluyorum, bayramdan sonra da vatandaşlarımızı adalarımıza tatillerini geçirmeye bekliyoruz” diye konuştu.

Çeşme'de kulaç atacak yer yok: Tatilci sayısı bir milyonu aştı
FOTOĞRAF 5
Title
Çeşme’de arife günü başlayan bayram yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren zirveye ulaştı. Bayramın birinci gününü aileleriyle bayramlaşma ve kurban kesimi telaşıyla geçiren çok sayıda tatilci, bayramın ikinci gününden itibaren turizmin gözde ilçesi Çeşme’ye geldi.
Title
Çeşme’nin otoban girişleri ve eski İzmir yolundaki girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren bir milyonu aştığı öğrenildi.
Title
Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı’na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi.
Title
Ilıca Plajı’nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı’ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti.
Title
Bayram tatili için arkadaşları ile birlikte Çeşme’ye gelen tatilcilerden Gülay Akatay, Bayram için Çeşme’ye arkadaşlarımı getirdim ama pişman oldum. Bu kadar aşırı kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyordum. Eskiden halk plajında şezlonglar vardı. Onları da kaldırmışlar. Çeşme’de gezmediğimiz yer kalmadı. Her yer dolu. İnanılmaz kalabalık. Tüm ülke buraya gelmiş gibi diye konuştu.
Çeşme'de kulaç atacak yer yok: Tatilci sayısı bir milyonu aştı
Turizmin gözdesi İzmir Çeşme'de, bayramın ikinci gününden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanmaya başlandı. Çeşme'nin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Ilıca Halk Plajı doldu taştı. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren bir milyonu aştığı öğrenildi.
Abone Ol Google News
Miraç içinseferber oldular

Miraç için
seferber oldular

Evler ve ahırlar da didik didik aranıyor.
Burası benim bölgem

Burası benim bölgem

​Bipolar bozukluğu olan genç kız, camları kırdı camiye girdi.
Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Birinci dalga sahillere indi.
24 takım olsun

24 takım olsun

​Türkiye Futbol Federasyonu, bayram sonrası olağanüstü toplanıyor.
Talimatı verdi

Talimatı verdi

​Uzmanları arayarak derhal rapor hazırlanmasını istedi.
Bir ili felç etti!

Bir ili felç etti!

​Yağmur, dolu, fırtına ve hortum...
Bir bir ofis açıyorlar

Bir bir ofis açıyorlar

​Yerli otomobil sonrası cazibe merkezi oldu.
Mourinho onu istiyor

Mourinho onu istiyor

​Milli futbolcumuza Premier Lig kancası.
Korona<br>umurlarında değil

Korona
umurlarında değil

​Yüzen kulüplerde salgına rağmen dip dibe parti.
Bütün hesaplar alt üst oldu

Bütün hesaplar alt üst oldu

"​İnce parti kuruyor ve 20 milletvekilini de transfer ediyor."
Kurbanlıkları elinde kalana müjde

Kurbanlıkları elinde kalana müjde

​Bakan Pakdemirli açıkladı: Hepsi satın alınacak...
Ayakkabısız<br>denize girmeyin!

Ayakkabısız
denize girmeyin!

​Çok hızlı hareket ediyor: Ege ve Akdeniz'e ulaştı..
Ermeni bakan güldürdü

Ermeni bakan güldürdü

​Türkiye'nin bölgede artan gücüne karşı direneceklermiş.
Dört il için uyarı!

Dört il için uyarı!

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Helal sana<br>Yıldız abla

Helal sana
Yıldız abla

Söğüş yaparak beş kişilik ailesini geçindiriyor.
Havadan<br>kurban denetimi

Havadan
kurban denetimi

​Kaçak kesim yapanlar karadaki ekiplere bildirildi.
Bu hastalığı<br>hafife almayın!

Bu hastalığı
hafife almayın!

Koronavirüsü yendi babasının mezarına koştu.
Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek
Gündem

Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin bayram sonrasında yeni bir parti kuracağını iddia etmiş, haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeni bir iddia da gazeteci Can Ataklı’dan geldi. Ataklı, 20’den fazla milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini öne sürdü. İnce ise iddialara karşı sessizliğini koruyor.
Yerli otomobil sonrası cazibe merkezi oldu: Çok sayıda şirket teker teker ofis açıyor
Ekonomi

Yerli otomobil sonrası cazibe merkezi oldu: Çok sayıda şirket teker teker ofis açıyor

Geçtiğimiz günlerde fabrika inşaatının temeli atılan yerli otomobilin merkezinin yer aldığı Bilişim Vadisi cazibe merkezine dönüşüyor. Yerli otomobilin üretim süreçlerinde yer almak isteyen çok sayıda uluslararası teknoloji firması, Kocaeli'de yer alan vadiye gelerek teker teker ofislerini açmaya başladı. Konuyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı" dedi.
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum
Gündem

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası: Kızımın arkadaşlarından şüpheleniyorum

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ardından son dakika açıklaması geldi.

16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış, üzerine beton dökülmüş halde bulunan ve memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) babası, kızının öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Baba Sıddık Gültekin,"Pınar'ın samimi arkadaşlarından şüpheleniyorum. Bir, iki kişiden şüpheleniyorum. Pınar'ın arabaya binmesine kadar bir arkadaşının mutlaka yardım ettiğine inanıyoruz. Çünkü Pınar şahsın telefonlarının hepsini engellemişti" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.