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Ekonomi Avustralya, Rusyaya lüks malların ihracatını yasakladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avustralya, Rusya'ya lüks malların ihracatını yasakladı

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladıkları yaptırımları genişleterek, ihracatı yasaklanan ürünler listesine lüks malları da eklediklerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Avustralya, Rusyaya lüks malların ihracatını yasakladı
Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e hareketinden önce, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından Rusya'ya uygulanacak yeni yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko'nun, Rusya'nın Avustralya'dan ithalatına tam bir moratoryum uygulanması çağrısında bulunmasından bir gün sonra açıklama yapan Payne, Avustralya'dan Rusya'ya ihraç edilen lüks malların ihracat ambargosuna dahil edildiğini duyurdu.

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Avustralya hükümetinin, şarap, yüksek değerli kozmetikler ve lüks araç parçaları dahil olmak üzere lüks malların Rusya'ya ihracatını yasakladığını aktaran Payne, "Mümkün olan en güçlü şekilde, Rusya'nın bu eylemlerin bedelini ödemesini sağlamaya odaklanıyoruz. Bu yaptırımlar, sıradan Rus tüketicileri değil, Başkan Putin'i ve onun varlıklı çevresini hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Payne, ülkesinin uygulayacağı yeni yaptırımların, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından geçen ay açıklanan ve Rus seçkinlerini lüks mallardan mahrum bırakmayı amaçlayan ihracat yasağına uyumlu olduğunu belirtti.

Avustralya'nın ihracat yasağı listesinde, yüksek değerli kozmetikler, lüks araç parçaları, safkan atlar, trüf mantarı, şarap gibi ürünlerle tütünden deriye, kürkten müzik aletlerine kadar çok sayıda ürünü yer alıyor.

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Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aile üyeleri, her iki ülkeden üst düzey yöneticiler ve Rus oligarklar olmak üzere 500'den fazla kişiye yaptırım uyguluyor.

Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemler de uygulamaya koyan Avustralya, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak, Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedef almıştı.

Avustralya Hükümeti, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya bugüne kadar toplam 181 milyon Avustralya doları (137,6 milyon Amerikan doları) tutarında askeri ve insani yardımda bulundu.

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